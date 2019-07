La doctora Milito contó que el hijo de Roberto Pettinato la visitó por primera vez a los 17 años y ella se negó a operarlo

La cirujana plástica Mónica Milito estuvo en Hay que ver (Canal 9) para hablar sobre la cirugía de nariz de Felipe Pettinato , que actualmente está internado por un problema de adicción y que, además, tiene una infección en la nariz. "Vino a verme cuando tendría 17 años porque se quería operar la nariz. Durante la entrevista sacó una foto de Michael Jackson y me dijo que se quería parecer a él. Le contesté que no lo operaba porque a esa edad todos nos queremos parecer a alguien. Se enojó y me preocupé. Después lo llamé a Roberto Pettinato y le dije que veía a Felipe muy desorientado, poco sólido. Le sugerí que tratara de que no se operara porque era demasiado joven y todavía podía haber cambios, porque un chico a esa edad todavía no completó su crecimiento y se puede deformar. Es recomendable, en un varón, que se opere después de los 20 años", relató la médica.

"Unos meses después me llamó Felipe y me dijo que se había operado con otro cirujano -agregó luego la Dra. Milito. Querer parecerte a alguien a los 17 años es empezar el camino de la enfermedad. Y nunca va a estar conforme. Hay personas que no se aceptan a ellas mismos y quieren ser otras, por eso un cirujano tiene que saber decir que no. Por otra parte, es muy difícil que una nariz operada más de una vez quede bien. Y Felipe se operó ocho veces. Cuantas más veces te operás, peor quedás".

Milito recordó que había tenido una larga conversación con Roberto Pettinato y que el conductor y músico también estaba muy preocupado por su hijo. "Me da mucha pena porque Felipe tiene dificultades en la respiración y tiene infecciones continuas. Lamentablemente el camino que sigue es que ese tejido se va a caer y va a necesitar un injerto. Es un tejido muerto y necesita una reconstrrucción".

Finalmente, en el ciclo recordaron una entrevista que Felipe le dio a Susana Giménez y en la que contaba: "Me operó el doctor Juri y está furioso. No me quiere ver, y es una obra de arte lo que hizo. Le conté que yo me ato la nariz con cinta, a la noche, para dormir. Es para afinármela. Y más de una vez me puse pegamento en la puntita".