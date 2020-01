Fernando Burlando, sobre la esposa de Juan Darthés: "Es el sostén de su alma"

El abogado se refirió al caso Thelma Fardin y aseguró que Juan Darthés cuenta con el apoyo incondicional de su esposa Fuente: Archivo

Fernando Burlando habló en Por si las moscas sobre Juan Darthés y la denuncia judicial por violación que pesa en su contra y aseguró que el actor cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, María del Carmen Leone, y de sus hijos. "Ellos son el sostén de su alma", afirmó. Además el letrado reveló que sin importar el resultado final de la causa, Darthés descarta volver al mundo de la actuación.

El abogado del actor detalló la situación actual del caso y profundizó sobre los planes a futuro de su defendido: "Juan tiene el gran respaldo de una mujer con todas las letras, que es María, que junto a sus hijos realmente han sido el sostén de su alma y de su corazón".

En diálogo con La Once Diez, Burlando sostuvo que fue gracias al apoyo familiar que Darthés no tomó ninguna decisión extrema contra su vida. "En momentos críticos, de zozobra, uno piensa que él puede hacer cualquier cosa: autoflagelarse o lastimarse, y si no pasó nada fue por la presencia de estas tres personas", aseguró. Y agregó: " Juan ya descartó por completo la continuidad de su carrera. Piensa que no vuelve más a la televisión, pase lo que pase, está muy enojado con la justicia de Nicaragua".

Después dio su parecer sobre la continuidad del caso: "Creo que este año se va a definir la posibilidad de que Juan afronte el juicio en Brasil. Lo más importante es llevar adelante lo más rápido este juicio para que la justicia haga su trabajo y determine quién es culpable y quién es inocente en todo esto. Y también para que Thelma Fardín tenga una respuesta".

Finalmente, Burlando se mostró esperanzado por Darthés: "Él tiene que arrancar a trabajar en Brasil, con algo que no tenga que ver con lo público, allá no es una figura, es una persona desconocida. Siento que en 2020 se va a definir todo esto. Puede haber algún momento duro, incluso puede que llegue un pedido expreso de detención, pero en corto tiempo se podrá revertir".