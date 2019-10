La justicia nicaragüense acusó formalmente a Juan Darthés, tras la denuncia por violación que la actriz Thelma Fardin radicó en su contra en aquél país Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 12:52

La justicia de Nicaragua decidió acusar formalmente a Juan Darthés por violación, a partir de la denuncia radicada en su contra por la actriz Thelma Fardin, en diciembre pasado.

Según pudo saber LA NACION, la abogada que representa a Fardin en ese país centroamericano, Eilyn Margarita Cruz, fue notificada en las últimas horas de la determinación, por lo que aún no está confirmado si pesa contra el actor un pedido de captura internacional o no.

"Junto con Eilyn Margarita Cruz confirmamos que la fiscalía avanzó con la persecución penal contra Juan Pacifico Dabul, conocido como Juan Darthés", escribió en su cuenta de Twitter la representante legal de la actriz en la Argentina, Sabrina Cartabia. "Estamos leyendo la acusación. Cuando tengamos más detalles los comunicaremos. Muchas gracias por el apoyo".

Cruz, en tanto, también confirmó la acusación en las redes: "Confirmo formalmente que Juan Darthés está acusado en Managua, Nicaragua, ante un Juzgado de Distrito Penal de Audiencias por los hechos en perjuicio de Thelma Fardin".

El 11 de diciembre, en una conferencia organizada por el colectivo Actrices Argentinas, Fardin dio a conocer públicamente que había presentado una denuncia contra Darthés, por un hecho que habría ocurrido en 2009. "Estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años", relató, notablemente conmovida. Luego contó cómo él comenzó a besarle el cuello y, pese a su negativa, la tiró en la cama, comenzó a practicarle sexo oral y luego la penetró.

El testimonio en primera persona de Thelma Fardin 02:34

Video

"Le dije: 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó", añadió Fardin, que relató que cuando un empleado del hotel golpeó la puerta de la habitación, aprovechó la distracción para escapar.

Horas más tarde de que se hiciera pública la denuncia en su contra, el actor decidió romper el silencio a través de una entrevista televisiva. "Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso", dijo desde su casa en Nordelta. "Yo nunca violé ni acosé a nadie. Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave; yo le dije: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio' [y mencionó al actor Juan Guilera]. Le dije que mis hijos tenían la edad de ella. La saqué de la habitación; le dije: 'Salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto", contó.

Juan Darthés desmintió la versión de Thelma Fardin 01:39

Video

Días después, el actor decidió mudarse junto a su familia a San Pablo, Brasil, y desde entonces se encuentra viviendo en el vecino país. De hecho, no asistió a las audiencias de conciliación por la denuncia por calumnias que le hizo contra Anita Co, actriz que lo había acusado públicamente de abuso.

Justamente, el 4 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sobreseyó a Co, fundamentando su decisión en la "falta de interés" del actor en seguir adelante con el proceso que él mismo había iniciado. Sin embargo, horas después, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, presentó "un recurso de apelación".

Noticia en desarrollo.