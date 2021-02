Fernando Burlando habló sobre su salud: “Mis pulmones están muy afectados y son más vulnerables”

“Me sentía muy bien, faltaban algunas cuestiones pendientes en cuanto a mis pulmones que pensé transitar en mi casa, con menos riesgos vinculados a la pandemia. Mis pulmones están muy afectados y son más vulnerables, lo que puede ser un peligro en un sanatorio”, explicó hoy Fernando Burlando en Los ángeles de la mañana, en eltrece.

El abogado tuvo un violento accidente el pasado domingo mientras jugaba un torneo de polo, la yegua que montaba se cayó sobre él, quebrándole tres costillas y provocándole hematomas en los pulmones. Burlando estuvo internado dos días y después decidió que lo mejor era recuperarse en su casa de Barrio Parque.

“El accidente fue muy violento y cada vez que lo recreó me pido yo explicaciones de cómo estoy respirando todavía. Voy a varios torneos de polo y utilizo caballos que no conozco y que no son míos. Esta era una yegua nueva, tal vez estaba en un sector de la cancha desconocido, con un cúmulo de caballos y gente, y pobrecita se asustó”, recordó sobre el momento de su caída.

Asimismo dijo que en un mes y medio podrá volver a hacer una vida normal. “Estoy saturando bien, me siento bien. Pasé una mala noche porque tuve mucho dolor, pero tiene que ver con las fracturas y no con el pulmón. Estoy esperando sentirme bien para poder volver a subirme a un caballo”.

Sobre la reconciliación con Franco

“¿Tomaste la medicación?”, le preguntó amorosamente su novia Barby Franco, panelista del ciclo. Sonriendo, Burlando le contestó que sí, que se quedara tranquila, y confirmó la reconciliación luego de un distanciamiento de un mes y medio. “Estamos bien, ya pasó la crisis y estamos transitando paz. Barby me cuida mucho, me ayudó y estamos juntos otra vez, después de un pequeño bache en la relación. Vamos a ver cómo se reacomoda todo”.

En tanto, Mariana Brey quiso saber si se iban a casar ahora que la crisis había pasado o si él le temía al compromiso. “Es la misma dureza que me mantiene con vida. Les dije a mis amigos que no manden a hacer vestidos. Muchos ya me criticaron porque dicen que se hicieron prendas de las cuatro estaciones. Veo más cerca la boda de Jorge Lanata y Elva Marcovecchio”, dijo entre risas Burlando y luego sentenció: “No veo necesario que nos casemos”.

