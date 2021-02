Barby Franco dio detalles del accidente de Fernando Burlando y se refirió a su reconciliación

Barby Franco dio detalles de la salud de Fernando Burlando luego de la caída que sufrió el pasado domingo jugando al polo. Y dijo que hay indicios de reconciliación entre ellos, dado que la pareja estaba distanciada desde diciembre.

“Fue tremendo. El jueves hubo mini reconciliación, empezamos a hablar, el viernes fuimos al campo, la pasamos bomba, me dijo que el sábado iba a probar caballos porque el domingo tenía un torneo. No eran los caballos de siempre, aclaro, y Burlando tiene mucha intuición” explicó este miércoles en Los ángeles de la mañana. “Los probó, divinos, pero eran jóvenes para ese deporte. El domingo nos levantamos temprano para ir al Haras del Sur, muy contentos los dos. Empezó el partido, perdían 3 a 0 y de pronto yo estaba mirando el celular y escucho un grito. Levanté la cabeza y vi a un hombre cayendo con el caballo, en una especie de zanja”.

Franco contó que no sabía que era Burlando quien se había caído y que mientras caminaba rezaba para que no fuera él. Pero era. “Se me vino la imagen de la vez que fingió un accidente jugando al polo y me pidió casamiento. Cuando lo vi estaba duro y pálido. Le preguntaron si podía mover los pies y las manos, al principio le costaba. Yo estaba shockeada y creí que en cualquier momento sacaba el anillo de compromiso, como la otra vez. Cuando vi que era en serio, llamé a las hijas. Él decía que le dolían las costillas. Vino la ambulancia, lo llevaron a una clínica en La Plata y mientras le hacían una tomografía, la médica me decía que podía tener el bazo roto o problemas en el pulmón o en el corazón”, explicó.

La panelista contó que Burlando ya está en su casa de Barrio Parque. “No le querían dar el alta, pero le agarró un ataque de pánico, por miedo a contagiarse el covid y firmó un acta, y ahora tiene internación domiciliaria en casa. Tiene sangre en los pulmones y eso es lo más peligroso, porque puede reabsorberse y si no hay que punzarlo para sacársela. Está muy dolorido y muy medicado”, señaló.

Sobre la reconciliación de la pareja, Barby aseguró que habían empezado a hablar hacía unos días. “Si hubiese estado separada también lo bancaba en esta, porque estuvimos diez años juntos. Estamos más cerca, la prioridad es que esté mejor y después veremos”, confió.

