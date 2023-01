¿Fin del amor? La novia de Juan Martín Del Potro citó a Shakira para acusar de infiel al tenista en las redes, pero luego se arrepintió

escuchar

Acostumbrado a salir con mujeres del medio como Jimena Barón o Sofía Jujuy Jiménez, Juan Martín del Potro pegó un volantazo hace un año y se puso de novio con una periodista y modelo con un perfil mucho más bajo: Oriana Barquet. Muy poco fue lo que trascendió de la vida amorosa de la pareja, hasta ayer. Es que un fuerte tuit de la joven de 23 años los puso de inmediato en el centro de la escena. Subida al eco que generó la “Session #53″, el tema que Shakira compuso junto a Bizarrap en donde destruye a su ex, Gerard Piqué, Oriana disparó contra “la Torre de Tandil”, y no fue nada amable.

La supuesta ruptura fue uno de los temas que tocó este martes Florencia de la V y sus panelistas en Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Fue Marcela Tauro quien compartió el posteo en el que Oriana expuso a Del Potro; el mensaje fue publicado el lunes por la tarde y, al notar que los medios se hacían eco del mismo, decidió eliminarlo.

“Completamente a favor de la facturación de Shakira. Pero ella tuvo servido el ‘clara-mente no es como suena’. Yo, en cambio, tengo que encontrar una palabra que rime con Sofía, Renata, Victoria, Milagros, Lucía, Jazmín, Florencia, Antonela en una misma canción ”, escribió la modelo y periodista en la red social del pajarito.

Una relación tormentosa

“Sofía dicen que es una de la provincia del norte”, agregó Guido Záffora, en clara alusión a Sofía “Jujuy” Jiménez, expareja del campeón del US Open que hoy está de novia con Bautista Bello. Luego, especularon con que quizá la expareja se reencontró en el breve lapso que Jujuy tuvo un impasse con Bello, teoría que Záffora pinchó al revelar que esa relación había sido “tormentosa”.

Del Potro y Jujuy cuando eran pareja Instagram

Tras recordar que fue Sofía quien acompañó a Del Potro en sus cirugías más importantes de rodilla, en la muerte de su padre y en su retiro del tenis profesional, Zafora explicó que él trabajó con ella en aquel momento en Modo Noche, por América TV, y que no la veía bien. Incluso, recordó un día en el que él la llamó enojado porque Jey Mammon había hecho un chiste con “La Cobra”, el tema de Jimena Barón y aseguró que le recriminaba todo el tiempo que ella hablaba de él. “ Sofía estaba tensa. Era el momento final de la relación, y asumo que no terminaron del todo bien. No la pasó bien en ese momento ”, completó.

El descargo de Oriana

“No se siguen en Instagram”, reveló más tarde como dato central Záffora, y agregó que mientras Del Potro no sigue a ninguna cuenta, ella sí sigue a muchos clubes de fans del deportista. Luego, compartió las respuestas de ella cuando le preguntó, mediante su cuenta de Instagram, por el tuit que desató el escándalo.

La publicación de Oriana Barquet junto a Juan Martín del Potro Instagram

“No, seguimos juntos”, escribió ante la consulta sobre el estado de la relación. “Gracias por preguntar. Qué desafortunado. Fue un tuit equis por mi ex, con el que terminé hace un montonazo”, continuó. “¿Por qué lo ponés ahora?”, quiso saber el periodista. “No sé. No estoy acostumbrada al ojo público y pienso que esas cosas pasan desapercibidas. Prefiero que se mantenga así, por favor”, pidió. “Por suerte entre nosotros está todo bien y tranquilo”, cerró. Záffora, incrédulo, contó que se contactó con una fuente de Tandil y que le aseguraron que allá no la conocen.

Una relación bajo perfil

A pesar de que habría comenzado tiempo antes, la relación entre ambos se dio a conocer a principios de 2022. La confirmación fue hecha en un video de TikTok de la joven desde Tandil, donde ambos hablaban y bromeaban sobre una vaca. A partir de allí, no dudaron en mostrarse juntos en Instagram con distintos gestos.

Oriana es modelo y periodista, recibida en la Universidad Católica Argentina. En su cuenta de Instagram, muestra no solo producciones y colaboraciones para distintas marcas, sino también imágenes luciendo conjuntos de su línea de ropa. Su emprendimiento se llama Élan The Label y lo lleva adelante junto a una amiga que estudió periodismo con ella y que formó parte de la producción de ShowMatch.

Oriana Barquet, la novia de Juan Martín del Potro Instagram

Como bien lo indica en la descripción de su cuenta, la modelo es fanática de Boca. En las primeras publicaciones que realizó en la plataforma, se pueden ver distintas fotos y videos suyos en La Bombonera. En su brazo derecho, tiene tatuados tres corazones con los colores del Xeneize.

