¿Fin del amor? Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca, entre fuertes rumores de separación

Tras más de dos años de noviazgo, Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca habrían puesto fin a su relación sentimental. El anuncio tomó por sorpresa, puesto que no se trataría de una separación en medio de una crisis, sino de una decisión repentina y unilateral.

Según reveló el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, la confirmación del distanciamiento entre la actriz y el productor surgió en los pasillos de la productora Kuarzo, donde ambos trabajan. Fernández conduce el programa Bienvenidos a ganar (El Nueve) y Brusca es su productor ejecutivo, lo que complicaría la situación, puesto que deben verse todos los días.

El productor y la conductora, el pasado enero en un viaje a las Islas Maldivas instagram.com/soyclaudiobrusca

“ Se terminó el amor ”, apuntó De Brito. Según la información revelada en el programa, todo indica que la decisión de poner fin al vínculo habría sido tomada por la bailarina. Sobre ello, Pepe Ochoa, panelista del ciclo, aportó más detalles: “Laurita le dijo: ‘quiero estar sola’... y lo dejó lacio. No estaban en crisis. Él está muy enamorado... El gran problema es que se tienen que ver todos los días, aunque ella tiene cancha para esta situación”, compartió.

En LAM también repasaron la lista de exnovios de la conductora, entre ellos Federico Hoppe, Fede Bal, Nicolás Cabré y Matías Alé, y señalaron: “ Ella los dejó a todos, nadie dejó a Laura... Un balde de agua fría ”, indicó De Brito.

Del paraíso a la ruptura

El último posteo que Claudio Brusca dedicó a la conductora en el feed de su perfil en Instagram está datado de finales de enero. La publicación muestra postales idílicas de un viaje de la expareja a las Islas Maldivas. En las imágenes, se los ve felices y abrazados frente a paisajes de ensueño, en playas de arena blanca y aguas turquesas. El pie de foto que eligió el productor en aquel entonces contrasta con el clima actual: “Felicidad plena… real ❤️”, escribió.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha desmentido ni confirmado la ruptura. LA NACIÓN intentó comunicarse con la actriz y bailarina para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no recibió respuesta.

Fue en octubre de 2022 cuando “Peluca” Brusca, por entonces productor ejecutivo de Bienvenidos a bordo, decidió blanquear públicamente su romance con Fernández. En un móvil en vivo para Intrusos, el productor —visiblemente enamorado— no solo confirmó el vínculo sentimental, sino que también compartió detalles que dejaron en evidencia la solidez del vínculo que recién comenzaba.

Laurita Fernández y "Peluca" Brusca, en una de sus primeras salidas públicas Gerardo Viercovich

El encargado de dar el puntapié fue el cronista Alejandro Guatti. “¿Cómo estás vos?”, le preguntó. Brusca, con una sonrisa, respondió: “Súper, salió campeón Boca, me va bien en el laburo…”, lo que permitió al periodista introducir el tema en relación al supuesto inicio de romance con la actriz. “Le regalaste la camiseta”, le recordó Guatti, y “Peluca” explicó: “Le mandé la camiseta. Arrancó el programa diciendo que nunca había tenido una remera original de Boca, así que fui y le regalé la remera”.

El periodista intentó relativizar el vínculo diciendo que “todavía no son nada oficialmente”, pero Brusca no dejó lugar a dudas: “No, somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que no blanquear, no tengo nada de nada porque hago la misma vida que hacemos todos”. Cuando le preguntaron directamente quién era Laurita, el productor fue contundente: “Laura es mi novia”.

Laurita Fernández y Claudio Brusca pusieron fin a su noviazgo instagram.com/soyclaudiobrusca

En ese entonces, también reveló algunas anécdotas íntimas que pintaban el comienzo de la relación. Contó que, para oficializar el noviazgo en su entorno, le mandó una foto de Laurita a su mamá, quien le respondió con naturalidad: “Dale, Clau, pero si la vemos todas las tardes”. Y él aclaró: “Es mi novia”.

Respecto al inicio del vínculo, Brusca explicó que todo comenzó como una amistad y que, con el tiempo, fue creciendo la conexión. Incluso, mencionó una curiosa coincidencia: el padre de Laurita había trabajado durante años con personas muy cercanas a su familia. “Se conocen y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”, detalló. A la hora de describir qué lo enamoró, fue directo y romántico: “Más allá de que sea de Boca, siempre le digo que tiene la cara más linda del mundo”.