En fotos: la increíble transformación de Sofía Gala en Moria Casán, para la biopic de Netflix

Este viernes, Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la serie que repasa la vida de una de las más grandes figuras del mundo del espectáculo vernáculo: Moria Casán. La cadena de streaming ya había anunciado que tres grandes actrices interpretarían a la gran diva para poder abarcar distintas etapas de su vida, desde su más tierna juventud hasta su presente: Sofía Gala Castiglione -la hija de la vedette en la vida real-, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Estas primeras fotos muestran a la heredera de Casán en momentos icónicos de la artista durante los años setenta y ochenta.

Sofía Gala interpretando a su madre en los años setenta Prensa Netflix

Pero más allá del impacto que genera ver a Sofía -que siempre mantuvo un perfil mediático, artístico y estético muy diferente al de su madre- caracterizada como la diva, las imágenes revelan también quiénes son los actores que interpretan a otros famosos que formaron parte del entorno de Casán durante las primeras décadas de su extensa carrera.

En una de las fotos se ve a Sofía, con una peluca rizada, junto al actor que interpreta a su padre, el actor cómico Mario Castiglione. De fondo, se ve el mítico estudio de Monumental Moria, con la letra eme iluminada y la escalinata roja. De traje con moño rojo y con rulos, se ve a Marco Antonio Caponi, el actor elegido para uno de los personajes fundamentales en la vida de la One.

Sofía, como Moria, y Marco Antonio Caponi, como Mario Castiglione, en el icónico estudio de Monumental Moria Prensa Netflix

Curiosamente, Caponi interpreta a otro gran humorista, Tato Bores en La Revista del Maipo y también supo prestarle su cuerpo a otra figura emblemática de la cultura argentina, Sandro, en la serie de Telefe que contó parte de la vida del cantante.

Otra de las fotografías muestra a Moria -interpretada por Sofía- saliendo del teatro junto a quien durante el comienzo de su carrera fue su gran compañera y, con el tiempo, se convirtió en una especie de némesis: Susana Giménez. Y allí se advierte otra coincidencia: la actriz que interpreta a la diva de los teléfonos es Mica Riera, la excelente actriz que logró captar con maestría la energía y la personalidad de Fabiana Cantilo en El amor después del amor, la bioserie de Fito Páez para Netflix. Junto a ellas, se ve a la dupla cómica más exitosa de la historia del cine argentino: Alberto Olmedo (Sebastián Rosso) y Jorge Porcel (Hernán Giménez).

Sebastian Rosso como Alberto Olmedo, Sofia Gala como Moria, Hernán Jimenez como Jorge Porcel y Micaela Riera como Susana Giménez Prensa Netflix

La semana pasada, Moria elogió la caracterización de su hija. “Sofía va a interpretarme en dos etapas importantes de mi vida. ¿Qué puedo decir? ¡Está impresionante! No la vi, porque no quise asistir a ninguna filmación porque no quiero, y además, creo que no se puede demasiado, porque hay mucha porosidad si vas metiendo gente. Eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie“, indicó.

Y agregó: “No me pidió ningún consejo. Ella tuvo sus dudas a la hora de aceptar cuando se lo propusieron. El otro día me mandó un mensaje muy hermoso. Me dijo: ‘Mamá, te amo. Creo que empecé a actuar cuando estaba en tu panza, y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida’. Así que me parece que se estaba preparando desde la panza, porque yo me enteré de que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria, en Canal 9, así que todo pasó en un escenario”.

Si bien todavía no trascendió oficialmente cuáles son los temas que toca la serie, hace un tiempo el periodista Lucas Bertero, que tuvo acceso al guion, dio algunas precisiones sobre la trama: “Puede haber un flashback, pero la infancia de Moria, con un papá militar y una mamá muy apegada a su casa, no va a mostrarse. La serie empieza con Moria cuando va a tomar ese examen a la Facultad de Derecho, y en el camino recibe el llamado de Carlos A. Petit, que le propone debutar esa misma noche en el Teatro Nacional”.

Sofía, caracterizada como Moria en los años ochenta Prensa Netflix

“Ella deja los estudios y sin decirle nada a sus padres hace la prueba y queda. Durante toda esa etapa, a Moria la interpreta Sofía. Luego, la etapa de Griselda Siciliani es la de la Moria más combativa, la de Amor y Moria, la de A la Cama con Moria, la de instalarse como figura, hasta el comienzo de Brujas, que es la obra que la consagra como actriz dramática”, continuó relatando el periodista, en el programa Empezar el día.

Y finalizó: “Y la tercera etapa es la de Cecilia Roth, que es la del ‘Bailando por un sueño’, los dixit, y también la Moria que llora, la que fue presa, la que tuvo problemas con las drogas y también la del amor, porque en esta etapa ella está enamorada de Pato Galmarini”.

La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.