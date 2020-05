Flavio Mendoza se amigó con Noelia Pompa y volvió a criticar a Diego Reinhold

Flavio Mendoza contó como fue su reencuentro con Noelia Pompa Fuente: Archivo

Durante algunos años, Flavio Mendoza y Noelia Pompa estuvieron distanciados. Cuando ella tomó la decisión de irse a España, dejó "plantado" a Mendoza con dos espectáculos. Quizá por eso sorprendió verlos en un vivo de Instagram, charlando como si nada. ¿Qué pasó? ¿Hubo reconciliación?

"Ya nos habíamos hablado cuando ella estuvo en Miami, el año pasado. Y hace unos meses nos vimos, cuando estuvo en Buenos Aires. La nuestra no fue una pelea sino algo que me dolió y que no viene al caso. Fue un tema personal de ella, que yo en ese momento no supe. Cuando hablamos y me lo contó entendí todo, porque Noelia tuvo muchos problemas en su vida. Pequeña gran mujer , que es la obra que Noe iba a hacer, hablaba de su pasado y hasta de la operación que le quisieron hacer para extenderle las piernas. En ese momento ella no pudo decírmelo, porque le removió muchas cosas. Y decidió huir. Me lo confesó después de mucho tiempo", contó Flavio Mendoza en Hay que ver , el programa de elnueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti. "Yo me enojé mucho pero después de una charla cara a cara, obviamente la entendí. Ella se guarda las cosas que le afectan".

Flavio también dio detalles de la difícil relación que tuvieron Noelia y Hernán Piquín cuando bailaron juntos en Showmatch y fueron campeones de "Bailando por un sueño" en dos oportunidades. "Hubo un cortocircuito cuando Noelia fue sola a visitar a la gente del sueño. Hernán no quería ir y ella terminó yendo porque él lo dilataba. Y creo que nunca fue. Piquín era Piquín y había que cuidarlo. Noelia se callaba todo. Ganaron porque él es un bailarín increíble y ella ponía la diferencia. Noelia es muy talentosa".

Finalmente, Flavio contó que Stravaganza cumple diez años y que prepara un show especial para celebrarlo. "Van a estar todos los originales, como Noelia Pompa y Gisela Bernal, menos Diego Reinhold. Para mí el original es Maxi de La Cruz, porque los originales son las personas que me dan amor".

¿Qué pasó entre Flavio y Diego? En el primer estreno de Stravaganza todos ganaron su sueldo a porcentaje, menos Reinhold. Pero a la obra le fue tan bien que Diego hubiera ganado mucho más si hubiese aceptado ir a porcentaje. Y eso provocó una grieta entre ambos artistas. "No me gustó su proceder, nunca lo voy a tolerar. Stravaganza fue muy grande, nos aplaudió mucha gente. Diego es muy talentoso, pero por algo no termina de explotar. Me tuve que bancar que me dijera que él era el alma del espectáculo".