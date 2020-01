Florencia Jazmín Peña y su descargo contra un exhibicionista que la acosó en plena calle Crédito: Instagram

"Si te gusta mostrarla en la calle, mostrásela a todos. ¡Dale! ¡Seguí, enfermo!", se escucha gritar a la bailarina Flor Jazmín Peña en un video que se viralizó y que ella publicó en sus historias de Instagram. En las imágenes se ve a un hombre subiéndose a una bicicleta y alejándose raudamente, tras hacer un ademán a escondidas que sugiere que se estaba cerrando la cremallera de su pantalón.

En su huida, el hombre asegura que "estaba orinando", y ella lo desmiente a los gritos, señalando que se estaba tocando. De esta manera la bailarina, ganadora del último certamen del "Súper Bailando" de ShowMatch, hizo su descargo luego de tener que sufrir el acoso del exhibicionista cuando salía de una reunión en Almagro.

El video con el que Flor Jazmín Peña consiguió que el exhibicionista dejara de molestarla, a plena luz del día Crédito: Captura de pantalla

"Estamos haciendo una obra, estábamos en reunión, salimos y cuando vengo caminando por acá me cruzo con un chabón que estaba con todo su miembro afuera. En eso me ve, y se empieza a tocar, mientras me miraba a la cara", relató Peña a Los Ángeles de la Mañana.

Florencia Jazmín Peña filmó a un exhibicionista para que deje de molestarla e hizo un descargo 02:11

"A veces es como que una cae más tarde. Yo tenía que caminar hacia su lado. Cuando alzás la voz, es tremendo cómo cambian su corporalidad y se quieren meter debajo de una baldosa. Les pasa lo mismo que a nosotras cuando nos sentimos desprotegidas y tu cuerpo entra en una especie de alerta. Lo mismo les pasa cuando una reacciona. Lo empecé a grabar con mi teléfono y se quiso morir. Se dio vuelta, se subió a su bicicleta y se quiso ir", explicó.

Luego de publicar el video del agresor, Peña subió otro a sus historias de Instagram en el que le recomienda a las mujeres que hablen cuando viven una situación violenta como la que ella pasó.

"Para la gente que me pregunta, estoy bien. Me pude desahogar. Es muy distinto cuando te pasa algo y te lo guardás. No quiero incitar a nadie a que responda como yo lo hice. Pero cuando hay episodios así, nos suceden un montón de cosas en el ánimo, en el cuerpo, a nivel cerebral. El cuerpo se pone en estado de alerta. Te puede arruinar el día, toda la semana. Entonces es importante que no se lo guarden. Hay que hablarlo. Si no podés responder en el momento, llegá a tu casa, gritá, mordés la almohada o hacé algo. No te quedes con esa bronca, porque tarde o temprano te enferma. No se callen más", dijo Peña a sus seguidores.