ShowMatch 2019: empezó la gran final

"Es una final hermosa, quien gane va a estar bien", dijo Nico Occhiato en el comienzo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 23:39

Finalmente comenzó la final de ShowMatch 2019, y luego de un imponente número de baile inicial, Marcelo Tinelli dio por iniciada la transmisión. Luego de un picante ida y vuelta con Adrián Suar, en el que amagaron con dar una fecha de comienzo para el "Bailando" 2021 y Tinelli invitó al gerente de programación de eltrece a sumarse a la pista, llegaron los finalistas al estudio.

Los primeros en ingresar fueron Flor Vigna y Facu Mazzei, que fueron recibidos entre aplausos y gritos de la tribuna. Tinelli abrazó a ambos y a ella le preguntó qué tenía de diferente esta final, con respecto a las otras dos en las que ya participó, y ella respondió: "Estoy muy movilizada. Y tiene de diferente que es una final de una incomodidad linda, una incomodidad que me hizo crecer muchísimo, y que hoy me hace salir del cascarón totalmente. Este programa me enfrentó a mis peores materias, a mis pendientes, en este programa y este año me animé a descubrirme. Me siento más viva que nunca".

A continuación llegaron Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, a quien Marcelo Tinelli presentó como "la gran sorpresa del Bailando 2019". El exnovio de Vigna no ocultó su entusiasmo, y expresó: "No lo puedo creer, no puedo creer lo que se vive con este programa. Pasé un fin de semana rarísimo. Es como si fuera una final de mundial, nunca pasé por algo similar, no hay persona que no te cruces y no te diga algo. No puedo creer dónde estoy, y no lo voy a creer en muchos días".

Con respecto a la incomodidad a la que hizo referencia su ex, Occhiato consideró: "Es una final hermosa, quien gane va a estar bien, yo quiero ganar, pero si gana Flor también está perfecto, se lo recontra merece. Es una locura todo, nuestra historia, que estemos parados acá los dos. Después de lo que la remamos juntos, nos propusimos disfrutarlo y que sea lo que tenga que ser, pero que sea con amor, y no hay persona que quiera más que ella". Por último, Marcelo le preguntó a Nico si alguna vez había salido a bailar con Vigna cuando eran pareja, y su respuesta fue muy simple: "¡Si me veía bailar me dejaba al otro día!".