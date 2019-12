Flor Jazmín Peña Crédito: Instagram

Florencia Jazmín Peña, la flamante campeona del "Súper Bailando" junto a Nicolás Occhiato, habló con LA NACION sobre la gran noche que vivieron ayer. La bailarina dijo que está inmensamente feliz y que siente mucha admiración por el mensaje de armonía que transmitieron Flor Vigna y su exnovio en la final.

"Estoy muy feliz, todo esto es impresionante. Ayer estábamos repasando cómo fue que llegamos hasta acá. Fueron una serie de cosas inesperadas", le comentó la bailarina a este medio. En este sentido, Peña aseguró que ya había perdido las esperanzas de cumplir su sueño de bailar en la pista de Showmatch: " Hice tres veces el casting, y no quedé, así que ya estaba resignada, pero el baile es mi pasión, así que seguí por mi lado con clases de danza y mis propias coreografías". Cuando menos se lo esperaba, la producción pensó en Occhiato como una posible nueva incorporación y necesitaban una partenaire que lo acompañe.

La bailarina que acompañó a Nico Occhiato y ayer se consagró como campeona habló con LA NACION y contó los detalles de la final del año Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

"Evidentemente nos teníamos que cruzar, porque es muy loco todo. Nico me conocía de Instagram, de ver mis videos de baile, y propuso que sea yo su compañera. Siento que crecimos un montón a nivel interno, nos superamos como personas", contó, aún con la emoción a flor de piel por haberse convertido en campeona del certamen.

Duelo de exnovios. "Me emociona el mensaje de armonía que transmitieron ayer lo dos", asegura Florencia Jazmín Peña Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Al ser consultada sobre el clima de "incomodidad" que se respiraba debido a que fue un "duelo de exnovios", la bailarina no evadió las preguntas y dio su versión: "Quizás al principio me sentía un poco incómoda en las previas, pero después entendí que era parte del show. Ayer no hubo ninguna incomodidad entre Nico y Flor, porque se adoran. Yo los entiendo porque a mí me pasa exactamente lo mismo con mi expareja; tengo una excelente relación".

Además, le dijo a LA NACION que se siente orgullosa de la forma en que Vigna y Occhiato se enfrentaron por la copa: "Me parece que lo que comunicaron es hermoso y enorme. Son dos personas que se quisieron muchísimo, y demostraron que hay vínculos que trascienden el tiempo, y que no se corrompen ni siquiera en televisión".

Una cábala especial para ganar

Más allá de cualquier ritual simbólico, la bailarina sostuvo que no hubo una fórmula para ganar, y que no siente que su rol haya sido crucial para coronarse campeones: "Creo que formamos un muy buen equipo desde el primer día, y eso hizo que cada uno tuviera un papel esencial. Llegamos todos juntos hasta acá porque nos unimos para mejorar ritmo tras ritmo".

Sin embargo, confesó que hubo un cábala muy particular que respetó a rajatabla: "Me puse la misma bombacha que usé en la semifinal, porque sentí que me iba a dar suerte. A partir de ahora ésa va a ser la bombacha de las noches importantes de mi vida". Así, divertida y con humor, la bailarina disfruta de su gran momento, y más que nunca se aferra al dicho: "Persevera y triunfarás".