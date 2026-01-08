Qué hizo Flor Vigna al enterarse que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani

Una vez más, Luciano Castro se encuentra en el ojo de la tormenta. Sin embargo, el motivo no son sus constantes roces con Sabrina Rojas -madre de sus hijos Fausto y Esperanza-, sino un nuevo escándalo: una infidelidad a Griselda Siciliani. La noticia no tardó en impactar en Flor Vigna, con quien el actor compartió poco más de dos años de relación y a quien habría engañado precisamente con la protagonista de Envidiosa.

Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borell

En medio del picante intercambio que salió a la luz entre el intérprete y la danesa Sarah Borrel, la cantante y bailarina aprovechó el boom mediático para lanzar una canción, la misma que muchos interpretaron como una indirecta para su ex, con quien no terminó del todo bien.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 5.5 millones de seguidores, Vigna publicó un reel en el que le habla a su público con tonada española -el mismo acento que Castro utilizó para mandarle audios a la mujer que coincidió con él en un bar en España, país donde se habría concretado el encuentro- y baila junto a su equipo uno de los estribillos del lanzamiento. A su vez, utilizó una palabra con la que el actor llamó a su conquista: “Oye, guapa, que la vara está baja”.

"Oye guapa", el palito de Flor Vigna a Luciano Castro y sus audios en español para conquistar a Sarah Borell (Foto: Captura Instagram/@florvigna)

Luego, la ex chica Combate (elnueve) comenzó a moverse al ritmo de la música. “Qué baja está la vara, me siento una tar*** haciendo casting para un amor. Chamullo de fantasma, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Tal vez no es tan malo aprender a amarme, antes que un tarado me haga olvidarme de mí”, se escuchó de fondo.

Pero eso no es todo. Flor aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos en la descripción del video. “Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más taraHada. Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio jajaja. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… Nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen, sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando, eh", escribió.

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron juntos durante casi tres años Santiago Cichero/AFV

Horas después de que Vigna se pronunciara a su manera, Griselda Siciliani rompió el silencio. Lejos de sumarse a la polémica o entrar en detalles sobre la supuesta infidelidad de Castro con la joven danesa, la actriz asumió la situación con tranquilidad y contó que el actor reconoció los hechos.

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio”, expresó la protagonista de Envidiosa en diálogo con Moria Casán para su programa La mañana con Moria (eltrece).

La actriz manifestó en eltrece que la honestidad constituye el pilar fundamental de su noviazgo con Luciano Castro

“Yo sé perfectamente quién es Luciano. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así. No estoy con alguien que va a ser de otra manera”, continuó y aclaró: “Nosotros no tenemos ni pareja abierta ni poliamor ni nada de eso. Si él me viniese a contar ‘Pasó esto con tal persona’, lo mato, me muero si me cuenta una intimidad, pero es diferente cuando algo se vuelve público. Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.