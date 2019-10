Florencia Peña Fuente: Archivo

16 de octubre de 2019 • 13:16

Sin duda, el 2019 es uno de sus mejores años. En pareja con Ramiro Ponce de León y repartiendo sus días entre la maternidad, la tele y el teatro, Florencia Peña pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y habló sobre su gran presente personal y profesional. "Estoy re contenta. Fue un año muy distinto para mí. En el 'Bailando...' encontré mi lugar. Nos llevamos muy bien con todo el jurado. Nos divertimos mucho, aunque a veces pensamos distinto. Pero eso es lo interesante; el arte es tan subjetivo", expresó la actriz.

En cuanto a sus proyectos laborales, Peña que está haciendo teatro junto a Mike Amigorena habló de lo que se viene para 2020. "Terminamos Cabaret a mitad del próximo año y si todo va bien, vamos a hacer Casados con hijos. Está bastante avanzado, sería con el elenco original. Vamos a hacer tres meses potentes con triple función", confirmó la intérprete de Moni Argento. Y frente a sus intentos por despegarse de ese personaje, agregó: "Me pasa algo muy loco con Moni. Siempre pienso: no puedo pelearme con algo que esta buenísimo. De hecho, mucha gente me dice: 'a vos te odio pero a Moni la amo", confesó, entre risas.

Luego habló de su decisión de bajar un cambio en cuanto a sus opiniones políticas. "No hablo más de política. Me cuesta no hablar porque tengo un pensamiento sobre las cosas, pero entendí que la virulencia no va". Y en cuanto a las próximas elecciones presidenciales, opinó: "Ni todo es tan bueno, ni todo tan malo. Está bueno poder reconocer eso. Yo creo que lo que viene ahora es otra etapa, es más peronismo. El kirchnerismo ya pasó. Antes quizá me ponía la capa y espada por un concepto, como si eso fuera todo", reconoció haciendo una especie de mea culpa por los años anteriores donde era una férrea defensora del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Y reconociéndose más peronista que kirchnerista, agregó: "La política es el arte del consenso, unirse por un bien común. Yo creo que lo que hizo Alberto fue muy inteligente, esto de fusionar ideas y voces diferentes".

Enseguida, Ángel de Brito le preguntó sobre el nuevo rol de Luciana Salazar como politóloga y contestó: "A Luciana le dije que tenga cuidado. Le dije: 'no te dejes usar porque la política tiene algo que si no te vas a dedicar a eso, las piedras van a vos'. Yo lo viví también y la pasé muy mal internamente. Es difícil cuando te metés a defender lo que ni siquiera conocés. Una cosa es defender una idea de país, pero poner el hombro o salir a defender personas que no conocés es distinto".

Sobre su pareja. Feliz por ser madre de tres varones ("ser madre de una mujer hubiera sido fatal para la nena", bromeó), la actriz habló de su relación con Ramiro: "Estamos muy bien. Nos divertimos mucho juntos. Nos gusta salir, vamos a fiestas electrónicas, la pasamos muy bien. Teníamos ganas de casarnos pero mi papá se enfermó, así que lo haremos cuando se mejore", señaló muy enamorada.