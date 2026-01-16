Mar del Plata levantó el telón: las celebridades compartieron el tradicional encuentro que reúne a todos los elencos

Organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de la ciudad, convocó a amigos y competidores en una jornada radiante en los jardines de Villa Victoria

MAR DEL PLATA.- Luego de algunas idas y vueltas y con cierta demora en su realización, el Ente Municipal de Turismo y Cultura de la ciudad realizó el tradicional encuentro Mar del Plata levanta el telón, históricamente el puntapié inaugural de cada temporada de verano donde se reúnen los elencos del circuito comercial, los artistas que pueblan los escenarios de las salas oficiales y los representantes de las numerosas y prestigiosas propuestas del ámbito independiente.

Este miércoles, en la bella y simbólica Villa Victoria, las compañías se dieron cita generando, como siempre, una postal colorida.

Junto con la entrega del premio Estrella de Mar -que se realiza en febrero- es una de las pocas oportunidades en la que la mayoría de las celebridades dejan de lado la competencia por la venta de entradas y se reúnen para generar la ya histórica “foto de familia”.

Además de los famosos, el evento contó con la presencia de del Intendente Municipal, Agustín Neme, y del presidente del EMTURyC, Diego Juárez.

No faltaron las estrellas que se miraron de reojo ni los que buscaron desesperadamente sacarse una foto con la figura del momento para poder escalar en visibilidad. Pan y circo. Celebratorio y colorido. Pasen y vean. Un clásico, como los lobos de mar de la rambla y los alfajores.

Una escenografía de época que recreó la atmósfera de los balnearios de comienzos del siglo pasado fue un gran marco que aprovechó el elenco de La cena de los tontos con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo; la compañía lidera la venta de localidades de este verano Mauro V. Rizzi

Diego Ramos, Nico Riera, Gloria Carrá y Julieta Ortega reestrenaron Sex a comienzos de enero en el América, luego de una gira que los llevó por todo el país; el grupo es uno de los más compinches de la temporada Mauro V. Rizzi

Fátima Florez con su show Fátima universal ocupa el segundo lugar en el ranking que toma en cuenta la cantidad de espectadores; la imitadora anhela que su ex Javier Milei la visite en la sala Roxy en su próxima visita a la ciudad Mauro V. Rizzi

Fabio Posca, llegó a Mar del Plata para ofrecer su unipersonal Transensual, una epopeya en contra de los prejuicios; además, el actor hace streaming junto a Fede Bal en Blender Mauro V. Rizzi

Lejos de la competencia, Flor Peña y Fátima Florez, además de posar para los fotógrafos, comentaron la marcha de la temporada teatral; Peña encabeza, junto a Juan Ingaramo, el musical Pretty Woman en la sala Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Gerardo Romano, Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari se instalaron a comienzos de año en el Atlas, en un imprevisto cambio de planes que los mudó de Buenos Aires a Mar del Plata para ocupar el lugar vacante que dejó la obra ¿Quién es quién? con Soledad Silveyra y Luis Brandoni Mauro V. Rizzi

El actor Paulo Brunetti y el director Oscar Barney Finn dijeron presente en la postal que reúne a los elencos; llegaron a "La Feliz" para ofrecer Vanya, una pieza de reciente estreno en Buenos Aires donde el intérprete le da vida a todos los personajes del clásico texto chejoviano Mauro V. Rizzi

Juan Ingaramo se lleva los laureles como "el más fachero del verano", el actor y cantante comparte el protagónico de Pretty Woman con Flor Peña, mientras descansa alejado de la ciudad junto a su pareja Violeta Urtizberea y Lila, la hija de ambos nacida en 2019 Mauro V. Rizzi

No hay verano sin Nito Artaza en "La Feliz"; por ahora, lejos de los comentarios sobre su vida afectiva, el actor encabeza Passion, una comedia producida por Aldo Funes en la sala Santa Fe Mauro V. Rizzi