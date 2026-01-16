Mar del Plata levantó el telón: las celebridades compartieron el tradicional encuentro que reúne a todos los elencos

Organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de la ciudad, convocó a amigos y competidores en una jornada radiante en los jardines de Villa Victoria
MAR DEL PLATA.- Luego de algunas idas y vueltas y con cierta demora en su realización, el Ente Municipal de Turismo y Cultura de la ciudad realizó el tradicional encuentro Mar del Plata levanta el telón, históricamente el puntapié inaugural de cada temporada de verano donde se reúnen los elencos del circuito comercial, los artistas que pueblan los escenarios de las salas oficiales y los representantes de las numerosas y prestigiosas propuestas del ámbito independiente.
Este miércoles, en la bella y simbólica Villa Victoria, las compañías se dieron cita generando, como siempre, una postal colorida.
Junto con la entrega del premio Estrella de Mar -que se realiza en febrero- es una de las pocas oportunidades en la que la mayoría de las celebridades dejan de lado la competencia por la venta de entradas y se reúnen para generar la ya histórica “foto de familia”.
Además de los famosos, el evento contó con la presencia de del Intendente Municipal, Agustín Neme, y del presidente del EMTURyC, Diego Juárez.
No faltaron las estrellas que se miraron de reojo ni los que buscaron desesperadamente sacarse una foto con la figura del momento para poder escalar en visibilidad. Pan y circo. Celebratorio y colorido. Pasen y vean. Un clásico, como los lobos de mar de la rambla y los alfajores.
