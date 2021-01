Flor Torrente, indignada con Wikipedia: "Abrí la foto que me enviaron y me encontré con esto" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 22:48

En los últimos años, Flor Torrente se convirtió en una de las actrices jóvenes más convocadas y queridas por el público. Si en el "Bailando por un sueño" mostró que podría bailar, enamorarse frente a las cámaras y jugar con Marcelo Tinelli en las previas, en el año de la pandemia dejó en claro, en Cantando 2020, que su talento es bien abarcativo

Actriz, cantante, empresaria. Torrente convirtió su espíritu libre en su mayor virtud. Por eso, a nadie puede sorprenderle que, a la hora de definir cuál es su ocupación, en la entrada con su nombre de Wikipedia figuren las tres opciones.

El problema, según dio a conocer la hija de Araceli González, es que, además, figuraba una cuarta: prostituta. La misma actriz dio cuenta de su descubrimiento en la conocida enciclopedia de contenido abierto. En una de sus historias de Instagram, Torrente explicó: "Hoy recibí este hermoso mensaje por una peli que hice. El punto de esta story no es esto. Es lo siguiente: cuando abrí la foto que me enviaron me encontré con esto". La frase fue acompañada por una captura de pantalla en la que puede verse con claridad aquella entrada de Wikipedia.

La captura que una seguidora le hizo llegar a Flor Torrente Crédito: Instagram

Aquella imagen le fue enviada desde España por una seguidora que, luego de haberla visto actuar en una película, quiso saber más sobre ella. "Hola. Recién vi una película tuya en la TVE. Cuando busqué info en Google, salió en Wikipedia en tu nombre lo siguiente. Tal vez ya sabés lo que está publicado en 'ocupación', por las dudas te lo comento, porque por ahí no lo sabías. Felicitaciones por tu trabajo en la película Cuando dejes de quererme", le comunicó su seguidora por mensaje privado.

Si bien al principio Torrente se dejó llevar por la indignación, más tarde quiso compartir con sus seguidores una reflexión sobre lo ocurrido: "La pregunta es: ¿qué nos pasa como humanidad? ¿Qué queremos hacer con lo que hacemos, con lo que decimos? Habla más de nosotros que del otro. No dañamos al otro". "Nos hacemos daño a nosotros. Por eso, ocupá tu mente, tu energía y tu tiempo en hacer cosas que te hagan bien y hagan el bien. Tan simple como dar cosas lindas. Como dice mi amiguita: Regalemos dharma", finalizó.

El reflexivo mensaje de Flor Torrente en Instagram Crédito: Instagram

Conforme a los criterios de Más información