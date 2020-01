Flor Vigna se sinceró sobre su acercamiento con Nicolás Occhiato

Flor Vigna contó la verdad sobre la relación que mantiene hoy con Nico Occhiato

25 de enero de 2020 • 16:23

Cuando todo indicaba que entre ellos ya no quedaban cenizas que pudieran avivar un nuevo fuego, Flor Vigna y Nico Occhiato sorprendieron a sus fanáticos al ser sorprendidos en una salida que se parecía mucho a una cita romántica. Si bien los dos hicieron lo posible por no dar detalles sobre la nueva relación que los une, hoy la protagonista de Una semana nada más rompió el silencio.

"Cuando salió a la luz el video en la estación de servicio dijimos 'qué mala suerte', y después 'qué bueno' también; porque lo que nos pasa a nosotros es lo que le puede pasar a cualquier ex. Hoy no tenemos una certeza de lo que queremos hacer. Sí sabemos que nos vamos a cuidar mucho, que no queremos lastimar a nadie y que en este momento elegimos la libertad, no elegimos el compromiso", reveló la actriz.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, explicó: "Yo era muy Susanita. Toda mi vida me hubiera encantado enamorarme y punto; decir 'es el amor de mi vida y quiero tener hijos'". Sin embargo, ese rasgo parece haberla abandonado. Según sus palabras: "Gracias a él, que abrió los ojos, nos dimos cuenta que éramos chicos, que estábamos siendo la columna vertebral del otro y que era hora de ser la columna vertebral de uno mismo".

"Nos dimos cuenta que cambiamos un montón. Hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos. Dijimos 'dejemos las puertas abiertas sin forzar nada'. Y si conocemos a alguien en el camino, por algo será", detalló. Y agregó: "Somos dos personas tan transparentes que en el primer encuentro lloramos los dos, nos dijimos cosas muy lindas".

Por su parte, Vigna habló de sus citas con otros candidatos: "Antes no me animaba a salir con nadie, pero me animé. Sentía que no estaba lista. Yo tengo más tendencia a enamorarme que a estar soltera y conocer gente. Me encantaría ser más liviana en el amor, pero me gusta conectarme o nada". Y dio a conocer una anécdota de una cita: "En una salí corriendo. Le dije a una amiga que me llame".

"Yo soy muy romántica. No me interesa que se me vea como bomba sexual. Si aparece algún hombre quiero tener la valentía de conocerlo o la elección de seguir de largo, pero no tengo ganas de conocer gente por conocer", finalizó.