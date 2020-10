Flor Vigna, sobre su relación con Nico Occhiato: "Nos estamos viendo, de vez en cuando, al aire libre" Crédito: Instagram

A punto de debutar como host digital de MasterChef Celebrity, Flor Vigna habló de sus sensaciones al encarar este nuevo desafío con debut en un nuevo canal y no pudo evitar dar precisiones sobre la relación que la une a su ex Nico Occhiato en plena pandemia.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, la actriz reveló: "Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta". Y cuando la conductora le preguntó si recibió algún consejo de parte de él para encarar este nuevo proyecto, explicó: "El es un gran conductor, la rompe en El Nueve y Tenemos Wifi. Me dio un tip muy cliché: 'sé vos'".

El mes pasado, Vigna ya había aclarado que, a pesar de haberse separado hace más de un año y medio, ella y Occhiato seguían viéndose. "Con Nico nos estamos viendo ahora. Obviamente también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos. En un momento dijimos, 'si no somos novios, no somos nada', y nos extrañamos mucho. Realmente nos pasa que nos extrañamos mucho. Nos contamos todos los problemas, somos los mejores amigos el uno del otro, por eso no podemos reducirlo solo a lo romántico solo porque en un momento no éramos compatibles. Un día decidimos dar un paso al costado, pero después pasó algo familiar en la vida de cada uno, nos lo contamos y ahora que se puede, de vez en cuando nos vemos, pero no estamos en una relación, eso lo dirá el tiempo. Tratamos de dejar fluir. A mí no me sale tener una mente tan liberal, pero sí es cierto que estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Por ahí nos juntamos y no terminamos en la cama", había explicado en PH, Podemos Hablar.

Este sábado, a pesar de confesar que algo la sigue uniendo a su exnovio, Vigna aseguró: "En este momento no me interesa atraer a ningún hombre. Es un momento donde estoy a las corridas, pero bien; clases de inglés, después las entrevistas, después Telefe".

Y agregó: "Entendí que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y a familia que tanto extrañé en todo este tiempo y con quienes ahora me encuentro de otras formas, por zoom, en alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a nadie".

Una de las nuevas conductoras del ciclo de Telefe, que tendrá entre sus funciones mostrar lo que suceda, más allá del estudio, habló también sobre los participantes del concurso y aseguró que tiene buena relación con todos, en especial con Claudia Villafañe. "Mis amigos me decían: '¡Está la Claudia, no lo puedo creer!' Y ella es lo más. El otro día me dio consejos de vida, de amor. Ella te habla con amabilidad, empatía, es muy profunda", contó Vigna.

