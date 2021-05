Flor Vigna y el recuerdo de la humilde casa de su infancia: “Ahí fui feliz”

A pesar de que hoy puede vivir rodeada de ciertos lujos, debido al fruto de su trabajo, Flor Vigna no se olvida de donde viene. A través de su cuenta de Instagram, la bailarina mostró con orgullo la humilde casa de su niñez, en donde asegura que pasó momentos de mucha alegría.

“Nuestra casita estaba bastante hecha percha, pero lo feliz que fui ahí no tiene nombre”, escribió en una historia de Instagram, en donde compartió algunas imágenes del hogar de su infancia.

“Me hacía la modelo”, agregó con un humor sobre una foto suya posando dentro de la casa.

Flor Vigna compartió fotos de la casa de su infancia con sus seguidores Instagram

En los últimos días, Vigna se mostró nostálgica y reflexiva en sus redes sociales, debido a que muchas personas cercanas a ella han estado muy graves debido al Covid-19 y eso la llevó a replantearse que tiene que disfrutar el ahora. “Estoy teniendo charlas muy copadas con mi familia que si no, no las hubiese tenido. Me fui de viaje con mi mamá al Uritorco, a un camping, salgo a caminar con mi viejo que tiene un par de cosas de salud. A la vez, estoy cumpliendo muchos sueños personales que no hubiese hecho porque le tengo mucho miedo al qué dirán. Ahora quiero animarme a ser más valiente”, afirmó en una transmisión en vivo en Instagram.

Son sus redes justamente el espacio que utiliza para reflexionar y recordar la feliz infancia que vivió junto a su familia. “Hoy es jueves y mi niña interior posando agarrada y agrandada de su pelopincho oxidada lo sabe”, escribió hace un tiempo al publicar una imagen suya de pequeña.

“Mi amor por la comida empezó de chica... Acá a los 3 años haciendo milanesas para toda la familia”, escribió en otra publicación. Además, también ha subido dulces videos en donde se la ve bailando de bebé, demostrando que su pasión por las coreografías viene desde siempre.

LA NACION