Florencia Bertotti: "Me encantaría ser mamá otra vez"

La actriz habló de sus deseos de ser madre y de la obra que protagoniza, 100 metros cuadrados Crédito: Patricio Pidal/AFV

23 de junio de 2019 • 14:21

En diálogo con Pablo Gorlero en el programa Parece que viene bien de radio La Once Diez, Florencia Bertotti habló de su anhelo de ser madre nuevamente, con su pareja, Federico Amador. La actriz, quien es madre de Romeo- fruto de su matrimonio con Guido Kaczka- comenzó en 2010 su relación con Amador, quien es padre de Vito y Ciro. Por lo tanto, al instante se convirtieron en una familia ensamblada.

"Me encantaría ser mamá otra vez, a los dos nos encantaría, pero siempre nos vamos recomponiendo, estamos buscando el momento", contó. "Cuando nosotros empezamos a salir éramos una familia multitudinaria, y nos costó tomar la decisión, y cada vez que planificamos aparecen trabajos, y esperamos...y se nos pasa la vida, pero no nos queremos relajar", añadió, remarcando que ser padres "está en los planes".

Actualmente, la actriz se encuentra muy entusiasmada con su rol en Cien metros cuadrados, la obra que protagoniza en el Multitabaris con María Valenzuela y Stefano Di Gregorio. "Estoy muy contenta con esta pieza, vivirla cada noche es un regalo, porque es una sorpresa, nunca pensé que me iba a gustar tanto la repetición de texto, pero es todo los días tirarse a una pileta distinta, esa es la magia que tiene. La obra habla de cómo la la vida es hoy", expresó Bertotti, quien remarcó el gran vínculo que tiene con Valenzuela, con quien no había trabajado nunca.

"Trabajar con María fue un descubrimiento, las dos somos muy trabajadoras, muy obsesivas, muy de acompañarnos, de contenernos, no hay egos, estamos al servicio de la pieza", subrayó.

Por otro lado, Bertotti reveló que Adrián Suar la convocó para la ficción Separadas (previamente titulada Divorciadas), pero que no sabe si la hará: "Seguro haga la cortina musical, pero superponer todo es difícil, no me quiero perder cosas con mi hijo, cualquier cosa que compita con eso está descartado completamente", concluyó.