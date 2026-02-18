Así es la nueva cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador que se volvió la gran protagonista de su casa

Florencia Bertotti y Federico Amador encararon una transformación profunda de su casa con la idea de convertirla en un espacio funcional, atravesado por una impronta de diseño contemporáneo. El proyecto puso el foco en potenciar al máximo la entrada de luz natural, en la elección de materiales nobles y en una estética moderna que se despliega de manera armónica en todos los espacios. Sin embargo, hubo un rincón que se robó todas las miradas: la cocina, concebida con un estilo minimalista, cálido y sofisticado, que combina practicidad y personalidad y se convirtió en el verdadero corazón del hogar.

El proyecto de renovación tuvo como premisa encontrar un punto justo entre la funcionalidad cotidiana y una estética cuidada. La casa fue pensada para acompañar la vida familiar sin resignar estilo, con ambientes sobrios y equilibrados. La luz natural se convirtió en un recurso clave: los grandes ventanales permiten mucha iluminación y refuerzan la sensación de amplitud, mientras los pisos de madera oscura aportan contraste, y los detalles en mármol suman una cuota de sofisticación que atraviesa toda la vivienda.

Flor Bertotti compartió todos los detalles de su nueva cocina (Captura: Instagram @florbertottiok)

Dentro de esa lógica, la cocina emerge como el espacio protagonista y verdadero corazón del hogar. Su diseño combina modernidad y calidez a partir de una paleta dominada por el verde oliva en los muebles y superficies de mármol blanco. Cada elección responde tanto a lo estético como a lo práctico: el horno independiente, la campana extractora de alta capacidad con iluminación integrada y los estantes elegidos refuerzan la idea de un ambiente pensado para el uso diario, pero con una identidad fuerte y contemporánea.

Color verde, mármol y detalles minimalistas que se robaron todas las miradas (Captura: Instagram @florbertottiok)

El resto de los ambientes acompaña esa misma mirada integral, teniendo en cuenta que los baños apuestan por revestimientos geométricos que aportan dinamismo sin sobrecargar, mientras los tonos neutros construyen climas serenos y funcionales.

Las reacciones de los usuarios a la nueva cocina de Flor Bertotti

Como era de esperarse, las remodelaciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, que se mostraron fascinados con cada cambio y aprovecharon para consultarle por distintos detalles del proyecto, además de llenarla de mensajes de felicitación por su estilo y por la renovación de su casa.

Las reacciones de los usuarios a la remodelación de Florencia Bertotti (Captura: Instagram @florbertottiok)

“¡Flor! ¿Que cocina pusiste?, ¡todo un sueño!“, ”Amo esa cocina", “Amando ese color verde de la pared”, “Hermosa tu casa Flor, súper merecido lo tienen”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas en la sección de comentarios.