Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría y su respuesta generó repudio: “No es por ahí”

La emisión de Sería Increíble (Olga) de este jueves se volvió tendencia en las redes sociales luego de los comentarios que tuvo Maximiliano López en su rol como integrante del panel en la temporada de verano del ciclo. Durante una conversación con el equipo sobre la foto del beso histórico entre Diego Armando Maradona y Claudio Paul Caniggia con la camiseta de Boca Juniors, le consultaron si él besaría a un hombre y a quién. La respuesta que dio el exfutbolista causó rechazo de inmediato y desde el programa le pararon el carro.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?”, preguntó Nati Jota. En ese instante López contestó: “No sería solo masculino, tendría que ser… Florencia de la Vega, por ejemplo”. “No es por ahí Maxi”, respondió tajante la conductora del ciclo.

A raíz del beso entre Diego Armando Maradona y Paul Caniggia surgió la pregunta a Maxi López (Fuente: Captura de video)

A la par, el resto de sus compañeros criticaron su comentario y le enviaron un saludo a la conductora de Los profesionales de siempre (Canal 9). Acto seguido, Nati Jota despidió a uno de los invitados y evitaron darle la palabra a López. “Es una mujer”, soltó con firmeza ella. Mientras, por lo bajo él continuaba con la justificación de su decisión.

La reacción de los usuarios ante el comentario de Maxi López sobre Florencia de la V (Fuente: X)

Este episodio se volvió viral en la red social X, donde los usuarios reaccionaron en la sección de comentarios con algunos mensajes como: “No. Mirá que uno anda queriendo cancelar gente, pero estos de Olga no colaboran”; “Después de lo del parto de la mujer, este tipo va cayendo cada día más”; “Chau, chau, adiós”; “Nefasto”; “Basado” y “Absolutamente gagá este tipo”. Cabe remarcar que de momento Florencia de la V no respondió a los dichos de Maxi López.