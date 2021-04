Florencia Peña contó cómo está atravesando el coronavirus: “Estoy bien, un poco congestionada”

Este fin de semana, Florencia Peña dio positivo de Covid-19. Desde su casa, y casi sin síntomas, la conductora de Flor de equipo aseguró que el resultado del hisopado la tomó por sorpresa y le pidió a la sociedad ser más responsable.

La actriz confirmó que dio positivo en Covid-19 Twitter @Flor_de_P

“Acá estamos, la verdad que fue una sorpresa. Me venía sintiendo bien, apenas tenía un poco de mocos el viernes, mis hijos también y por eso decidimos hisoparnos y nos dio positivo”, comentó este lunes la actriz en comunicación con todo su equipo. Tras asegurar que sus hijos se encuentran asintomáticos, Peña habló de su reacción al enterarse del resultado: “Los chicos están bien, yo también. Un poquito congestionada pero bien. Obviamente que un resultado positivo no es nada agradable, pero hay mucha gente que le está pasando mal en este momento”.

En cuanto a dónde pudo haberse contagiado, la actriz y conductora expresó: “Uno intenta tomar todos los recaudos posibles, no sé cómo nos contagiamos. No estamos en fase uno, yo soy una laburante que sale a trabajar como todos. Que estemos en la tele no significa que no seamos laburantes, somos parte de un engranaje de trabajo que no debe frenar”.

“Agradezco que mis hijos no estén yendo al colegio porque son asintomáticos y podrían haber contagiado a sus compañeros. Tenemos que tener responsabilidad ante ciertas situaciones. Si veo que mi hijo tiene mocos, lo hisopo y lo aíslo. Porque muchas veces contagiamos sin saber que lo tenemos”, concluyó antes de dar comienzo a la agenda del día.

