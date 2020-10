La actriz fue duramente criticada en las redes luego de que su imagen fuera asociada a un polémico aviso publicitario por el Día de la Madre. En las últimas horas, Peña hizo un contundente descargo

Florencia Peña fue el foco de críticas en las redes por un aviso publicitario por el Día de la Madre. La actriz suele promocionar un producto que adquirió gran fama durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, "la mopa" para limpiar los pisos, y la empresa que lo fabrica publicó una afiche con ella como protagonista que desató la polémica.

Recordemos que la actriz goza de una gran popularidad en sus cuentas de Instagram y Twitter, y suele sorprender con sus creativos posteos. Esta vez fue la cara pública asociada al producto de una marca de artículos del hogar y, tras el repudio que generó el afiche, escribió un contundente descargo para aclarar lo ocurrido.

"El mejor regalo para mamá, chau trapo de piso", fue el eslogan utilizado en la campaña gráfica, donde se la ve a Peña posando junto al trapeador. Rápidamente, muchos usuarios cuestionaron "el mensaje machista" detrás de la publicidad y la contradicción de ese discurso con la postura de la actriz.

"Flor Peña manda a las madres a lavar los pisos. ¿Qué pasó con la sororidad? ¿Y el feminismo?", fueron algunos de los comentarios que se reiteraron. Atenta a la polémica, la actriz alzó la voz y expresó: "Lamento el aviso publicado, ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento".

"Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto, pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría", explicó.

"Dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización. Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar", sentenció, y cerró: "Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo".

A su vez, la empresa se responsabilizó por la campaña gráfica y emitió un comunicado: "Nos disculpamos con aquellas personas que se sintieron agredidas con el mensaje (...) no por tratarse del Día de la Madre consideramos que es un producto 'solo para madres'. Creemos que también será un excelente regalo para el Día del Padre, o Navidad, o cumpleaños, porque conocemos el valor agregado que proporciona a la vida diaria de cualquier persona".

Peña ya había compartido varias postales limpiando su hogar con el producto y lo recordó con un tuit: "Así promociono este artículo en mi Instagram. ¿Cabe alguna duda sobre mi manera de pensar?". En la imagen se destaca la frase: "En casa limpiamos todos".