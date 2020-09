Lejano oeste: Flor Peña se viste de vaquera para promocionar su emprendimiento

Florencia Peña alborotó a sus seguidores con una sugerente postal en modo vaquera Crédito: Instagram Florencia Peña

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 16:30

"Con F de fuego" escribió Florencia Peña y de inmediato incendió las redes con su personal sensualidad. En medio de festejos, estrenos y noticias respecto al lanzamiento de su nuevo emprendimiento para mujeres, la actriz se montó unas botas al mejor estilo cowboy y coqueteó con un apretado y cortísimo short de jean.

En las últimas semanas las redes de la actriz no dejaron de provocar intriga hasta que la olla se destapó y Flor le contó a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram de qué se trataba la incertidumbre. "Esto no es una marca. Es un escaparate (...) una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias", expresó en una postal días atrás.

En ese sentido los videos y fotos en torno a la masiva producción que hizo para su nuevo proyecto no dejan de aparecer. "Me di cuenta que soy una comunicadora y quiero hacerme cargo de eso: mi voz se escucha. Por eso no es casual que me hayan convocado para un programa de televisión, es una responsabilidad llegar a tanta gente", reveló en una conferencia de prensa por Zoom dirigida por Gisela Busaniche.

"Vos nunca parás", le comentaron decenas de veces y tienen razón. En esta cuarentena Peña fue por todo y apostó a reinventarse una vez mas. En días comenzará su nuevo programa matutino por la pantalla de Telefe, en el verano volverá a los escenarios con el especial de Casados Con Hijos y su nuevo canal promete sorprender todavía más.