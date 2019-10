Florencia Peña publicó una foto hot para celebrar el Día de la Lealtad Peronista

Florencia Peña celebró el Día de la Lealtad con una foto hot Crédito: Instagram

17 de octubre de 2019 • 17:29

Florencia Peña no duda en compartir fotos que muestren su cuerpo al desnudo, bajo sus propios términos. Por lo tanto, no sorprendió cuando hace unas horas decidió celebrar el Día de la Lealtad Peronista a su manera: con una imagen muy sensual en Instagram, en la cama, tapada por una sábana, y con una gorra celeste y blanca con la sigla ATR ("A todo ritmo").

Asimismo, la jurado del "Súper Bailando" y protagonista de Cabaret acompañó la foto con la frase "Peroncha ATR #diadelalealtad", en un posteo que -hasta el momento- cosechó más de 83 mil "me gusta" en la red social.

Esta no es la primera vez que la actriz se muestra muy hot en las redes: ya ha publicado imágenes de su vida cotidiana, ya sea un desayuno o simplemente un momento de relax después de una jornada en ShowMatch. Asimismo, la actriz también elige Instagram para reírse de sí misma, y se ha comparado con Pampita Ardohain en uno de los posteos que cosechó más comentarios de sus seguidores.

En cuanto a la postura política de Peña, recientemente la artista declaró que "el kirchnerismo ya pasó", y reflexionó sobre las próximas elecciones presidenciales. "Me cuesta no hablar de política porque tengo un pensamiento sobre las cosas, pero entendí que la virulencia no va", expresó en el programa de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana.

"Ni todo es tan bueno, ni todo tan malo. Está bueno poder reconocer eso. Yo creo que lo que viene ahora es otra etapa, es más peronismo, el kirchnerismo ya pasó. Antes, quizá, me ponía a capa y espada por un concepto, como si eso fuera todo", recordó, y elogió al candidato Alberto Fernández. "Fue muy inteligente lo que hizo, esto de fusionar ideas y voces diferentes", remarcó.