Florencia Peña se sigue divirtiendo en las redes Crédito: Instagram

16 de septiembre de 2019 • 10:40

Florencia Peña no deja de mostrarse sexy en las redes sociales y ayer replicó junto a su pareja, Ramiro Ponce de León, la foto de la que muchos hablaron la semana pasada y que fue compartida "sin querer". En la imagen, que luego se borró, se veía a Pampita Ardohain de espaldas abrazando a su actual novio, Roberto García Moritán.

"Pampita le pidió a su novio que baje la foto. Yo le rogué a Ramiro que la suba", escribió la actriz junto a la foto en la que imita a su compañera de jurado en "Bailando por un sueño". Recordemos que la semana pasada, Moritán y la conductora aseguraron por diferentes vías que la publicación de la foto se dio por error.

La historia detrás de la foto

"Engordé tres kilos la semana -explicó la modelo- y le digo [a Roberto] ´Mirá cómo estoy, parezco Jennifer Lopez´. Entonces hicimos la foto. Fue una pavada. Él [al día siguiente] me manda tipo chiste: ´La voy a poner en Instagram´. Y yo [le contesté]: ´¡Ja, ja! Si la ponés me muero de vergüenza´. Y él se va de su Instagram y cuando lo cerró, mandó la foto sin querer. Estuvo cinco minutos en Instagram y alguien se la manda a Ángel De Brito. Entonces yo le mando a Roberto un ´¡se publicó!´. Y me manda un ´¡nooo!´ y borra la foto".

Además aclaró: "Él mismo la sacó porque era una broma entre nosotros. Fue un accidente. Le puede pasar a cualquiera. Él está en pijama y yo llegué tarde de trabajar, no era una foto para poner. Si queremos poner una foto, ponemos otra. Nos queríamos matar, era un chiste interno".