Florencia Peña se descompensó antes de salir al aire y no pudo estar al frente de su programa: “Colapsé”

Este miércoles, Flor de equipo arrancó de una manera diferente. Sin Florencia Peña en el piso, el resto del panel se hizo cargo de la conducción del ciclo y explicó los motivos de la llamativa e inesperada ausencia de su anfitriona. ¿Qué pasó? A raíz de toda la polémica que la tuvo como protagonista en los últimos días, la actriz sufrió un pico de estrés emocional minutos antes de salir al aire y debió ser atendida de urgencia.

“Muy buenos días. Bienvenidos a Flor de equipo. Hoy no está Flor con nosotros, no se sentía bien”, comenzó Marcelo Polino, sentado en el lugar de su compañera. Y enseguida, dio detalles de lo sucedido: “ Vino al canal como todos los días, pero no se sentía bien. Está pasando un momento complicado. Estos días han sido muy estresantes para ella ”, indicó compungido.

Su relato fue interrumpido por Nancy Pazos, quien al igual que en los últimos días salió a defenderla fervientemente. “Todo tiene un costo emocional, no es gratis que te digan ‘p...’ por todos lados. Es lógico que Florencia esté pasando por un pico de estrés emocional porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, todo tiene consecuencias ”, sentenció enojada, en referencia a las agresiones que su compañera recibió en las redes sociales luego de que trascendiera que había visitado la Quinta Presidencial de Olivos en mayo de 2020, mientras regían las medidas más duras para prevenir el avance de la pandemia de Covid-19.

Tras confirmar que Peña ya estaba siendo atendida por el médico del canal y contenida por su familia que se acercó de inmediato, el periodista de espectáculos prometió contar el minuto a minuto de su estado de salud. “Seguramente va a descansar y va a estar súper bien en las próximas horas. Nos debe estar viendo desde el camarín, te estamos haciendo el aguante. En un ratito vamos a dar el parte y vamos a ir contando lo que está pasando, porque esto sucedió recién, a minutos de salir al aire. Ya estaba lista y preparada”, confesó, dando a entender que la situación los tomó por sorpresa.

“Si uno no puede, no puede. No tiene que poderlo todo y es parte de lo que tenemos que entender los seres humanos. Es muy vulnerable como somos muchas de las mujeres que parecemos siempre muy arriba. Está perfecto que podamos compartir que estamos tristes y enojadas. En mi caso, estoy enojada porque la gente que está del otro lado del televisor piensa que te tenés que bancar todo porque sos famoso, y la verdad que no hay derecho, porque detrás de una persona pública hay familia, hay amigos, está la visión que uno tiene de uno mismo. Están acosando a Florencia hace una semana”, opinó Pazos, con indignación.

Mientras el resto de los panelistas coincidía con la periodista y daba cuenta de la sensibilidad de la actriz, llegó un mensaje de Peña, quien efectivamente los estaba viendo desde su camarín. “ Compañeros, colapsé, perdón. Mañana seguro voy a estar en pie. Gracias por el amor y el aguante ”, escribió la conductora en el grupo de WhatsApp del programa.

Ante sus palabras, sus compañeros volvieron a solidarizarse con ella. “Flor, te amamos y la verdad que te ganaste el respeto y el amor de este equipo. Es fundamental que te cuides porque vos saliste y le pusiste el pecho a las balas, y detrás tuyo estamos un montón de mujeres que nos sentimos absolutamente vulneradas con todo lo que te dijeron”, expresó Pazos, mirando a cámara.

El lunes, al inicio de su programa, Peña hizo referencia a las críticas y agresiones que recibió en las redes sociales luego de que trascendiera que se había reunido con el presidente Alberto Fernández en Olivos. “Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas (...). En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, relató.

El furioso descargo de Florencia Peña, tras las críticas por sus visitas a Olivos

“A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, explicó, en referencia al parate que sufrió la actividad debido a las medidas sanitarias impuestas para contener el avance de la pandemia de Covid-19.

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, agregó furiosa.

LA NACION