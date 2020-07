La actriz publicó en su cuenta de Instagram un reclamo hacia el presidente, luego de sus dichos en el acto por el Día de la Independencia Crédito: Archivo/Instagram

En el Día de la Independencia, Alberto Fernández encabezó de forma remota la ceremonia central, que tuvo lugar en Tucumán. Florencia de la V escuchó atenta las palabras del presidente y publicó un reclamo en su cuenta de Instagram.

Hacia el final del acto, el primer mandatario sostuvo: "Sé que hay diversidad , y la celebro y la propicio, lo que necesito es que sea llevada con responsabilidad". La actriz compartió una foto de la transmisión y, como epígrafe, escribió: "En un día tan importante para nuestro país, es muy bueno escuchar un discurso donde se mencione la diversidad de género. Lo celebro, señor Presidente, pero debemos tener leyes que acompañen y reflejen ese pensamiento ".

"Hay que desbinarizar la ESI ( Ley de Educación Sexual Integral ). Por una Argentina más justa e inclusiva para todos", aclaró. Hace varios meses que la actriz expresa su disconformidad con la ley sancionada en 2006 , por no ser representativa de la comunidad LGBT.

En otro posteo, continuó con su descargo: "Seguimos luchando por una patria más justa e inclusiva. Como aquel 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, donde se estableció 'recuperar los derechos que fueron despojados' como 'una nación libre e independiente'. ¡Viva La Patria! #CupoLaboralTransYa".

En esta misma línea, en una nota de opinión que escribió para Página 12 , Florencia de la V expresó: "Es cierto que la Ley incluye un capítulo donde refiere a trans y travestis, pero todo el resto es binario y está basado en los viejos conceptos de sexo biológico y género cultural".

"Como la redacción de la Ley es anterior a la Ley de Identidad de Género no solo no la incluye, también la contradice. ¿Por qué pasó eso? Básicamente porque demoraron tanto tiempo en aprobarla que cuando al fin se aprobó no se podía volver a demorar otro largo tiempo en incluir la otra ley", señaló. "Por lo tanto, todos los cuadernillos incluidos son binarios. Y así quedó, incompleta, contradictoria, después cambió el gobierno y pasaron cuatro años más", agregó.

Además, contó que fue electa como consejera en asuntos LGTB en las elecciones internas del Liceo Francés, el colegio al que asisten sus hijos, los mellizos Bella y Paul: "Paso a formar parte de Fraternité de manera oficial". Según reveló, fue a partir de esta nueva responsabilidad que advirtió todas las carencias de la Ley de Educación Sexual Integral que enseñan en las escuelas.