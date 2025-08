Así relató Chespirito cómo fue su primer beso con Florinda Meza cuando aún estaba casado

Una de las relaciones más controvertidas en el mundo del espectáculo mexicano fue la que mantuvieron Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, y Florinda Meza. Este romance, que comenzó cuando el productor de la célebre serie aún estaba casado y ella recién terminaba un vínculo amoroso con Carlos Villagrán, vuelve a cobrar relevancia. Ahora, la nueva serie biográfica sobre su vida revive este polémico episodio.

Cómo Chespirito recordaba su primer beso con Florinda Meza

De acuerdo con “Chespirito”, el primer beso con Florinda Meza ocurrió durante una gira por Chile, después de la cena en el bar del hotel donde se alojaban. Los integrantes del elenco se fueron uno por uno del lugar hasta que lo dejaron solo con ella, indica TV Notas.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se dan un beso Captura de pantalla/TV y No

Ambos se entregaron al baile en aquel sitio. En un momento, Gómez Bolaños relató que sintió la mejilla de Meza apoyada a la suya y, en un impulso, le dijo una “tontería”: “Estoy hambriento de besos”.

La respuesta de Florinda fue directa: “Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”. Roberto, sin titubear, relató en su libro: “Y claro está que la besé”. No obstante, en el mismo apartado, “Chespirito” apuntó que ese momento marcó el inicio de una profunda crisis personal, ya que se encontraba casado con Graciela Fernández, con quien había construido una familia y una vida.

Cuáles fueron las consecuencias del beso entre Chespirito y Florinda Meza

De acuerdo con el medio, el beso entre Gómez Bolaños y Meza no solo fue un impulso romántico, sino que fue el inicio de una serie de decisiones que cambiaron sus vidas. Aunque “Chespirito” mantuvo en secreto por un tiempo su romance con Florinda, él confesó que sentía una gran culpa por lo ocurrido.

Roberto Gómez Bolaños (C), conocido como Chespirito, y por sus personajes "El Chavo del 8" y "Chapulín Colorado", presenta su libro autobiografico "Sin Querer Queriendo, Memorias", el 30 de agosto de 2006 en Ciudad de México, acompañado por su esposa Florinda Meza. AFP PHOTO/Susana GONZALEZ SUSANA GONZALEZ - AFP

No obstante, Roberto Gómez Bolaños tomó la decisión de separarse de Graciela Fernández. En un gesto significativo, le cedió todos sus bienes, lo que incluyó sus autos y propiedades, para priorizar su nuevo amor por sobre el escándalo de la división de bienes.

Aunque la relación entre “Chespirito” y Florinda Meza se consolidó por décadas, y perduró hasta la muerte del productor, esta unión estuvo siempre envuelta en diversas polémicas.

Florinda Meza critica a la exesposa e hijos de “Chespirito”

Recientemente, resurgió con fuerza un video de una antigua entrevista de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. En el material, la actriz critica y se refiere de forma despectiva a la exesposa del actor y a sus seis hijos, lo que ha reavivado la controversia en torno a la relación.

El video de Florinda Meza y Chespirito que causó polémica y se volvió viral en redes sociales

A través de su cuenta de X, la crítica de cine mexicana, Ana Paula Villa, compartió un fragmento de una entrevista en donde señala que ninguno (Roberto y Florinda) es inocente por la infidelidad contra Graciela Fernández. Aunque la crítica indicó que Meza sí parece “villana de telenovela” por arremeter contra la familia del productor.

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, dijo Florinda Meza en la entrevista. A lo que Roberto respondió que “No, ¿cómo defecto? Son seis hijos maravillosos”. Sin embargo, Meza recalcó que si fueran de ella serían maravillosos, pero que al no ser de ella los consideraba un problema y “un defecto”.

Cabe señalar que, aunque Roberto Gómez Bolaños se divorció de Graciela Fernández tras varios años de iniciar su romance con Meza, Florinda también rompió el compromiso que tenía con Enrique Segoviano, productor de El Chavo del 8, con quien se iba a casar.

Serie de “Chespirito” revive el beso entre él y Florinda Meza

En el séptimo episodio de la nueva serie de HBO Max, Chespirito, sin querer queriendo, reviven el primer beso entre Roberto Gómez y Florinda Meza, en donde recrean el momento que cambió la vida de los actores.

El episodio narra todo lo relacionado con ese hecho, desde el inicio de la gira por Sudamérica, hasta el baile en el bar del hotel, hasta que Roberto y Florinda ceden a sus deseos y suben juntos a una habitación, donde tienen su primer encuentro íntimo.