Franco Yan cumplió el sueño de conocer a Johnny Depp: “Esto fue un antes y un después en mi vida”

Luego del furor que generó la visita de Johnny Depp a la Argentina, Franco Yan, el nieto de Cris Morena e hijo de Romina Yan, sorprendió al revelar en su cuenta de Instagram que compartió un momento muy especial junto al reconocido actor de Hollywood, a quien considera su ídolo de la infancia.

“Hay momentos en la vida que son inolvidables, y después están estos… que son los diferentes. Sigo conmovido por lo que sucedió este pasado viernes 7 de febrero. Conocí a la persona que yo más quería conocer desde hace muchos años. Los que me conocen saben bien lo que esto significa para mí”, expresó el artista de 25 años junto a una serie de imágenes de su encuentro con el protagonista de Piratas del Caribe en La Roca Power Studio, el estudio que Jorge “Corcho” Rodríguez tiene en su casa de San Isidro junto a Verónica Lozano, donde se hospedó Depp durante su estadía en el país.

Franco Yan compartió un mágico momento con su ídolo de la infancia en La Roca Power Studio, donde el actor grabó algunas canciones

Franco Yan mostró cómo fue su encuentro con Johnny Depp

“Esto no es un encuentro común… con mi mamá lo mirábamos pegados a la pantalla de la tele. Crecí con él, de alguna manera me formé viendo su trabajo y ahora lo conocí”, añadió, emocionado por haber cumplido su sueño y, en cierta forma, también el de su madre, la querida protagonista de Chiquititas, que murió el 28 de septiembre de 2010.

El actor de Margarita expresó también su agradecimiento a Lozano y Rodríguez “por su generosidad y calidez que nunca olvidaré”, y su felicidad por haber compartido semejante momento “con mi gran amor”, Ernestina Sambiela.

“Esto fue un antes y un después en mi vida. Gracias Johnny Depp por todo lo que hablamos. Si antes de conocerte te admiraba, hoy mucho más”, concluyó Franco Yan, que luego le dedicó a su ídolo unas palabras en inglés. “I’ll keep your words close to my heart, Johnny. Thank you for everything”, que en español significa “mantendré tus palabras cerca de mi corazón, Johnny. Gracias por todo”.

El nieto de Cris Morena aseguró que conocer a Depp fue un antes y un después en su vida

“Esto no es un encuentro común… con mi mamá lo mirábamos pegados a la pantalla de la tele", comentó el artista sobre el fanatismo que tanto él como su madre, Romina Yan, compartían por el protagonista de Piratas del Caribe

En su posteo de Instagram, el joven sumó un simpático recuerdo de la vez que posó con la estatua de cera del actor en el Museo Madame Tussauds

Por supuesto que el posteo de Yan no pasó desapercibido, y entre los miles de “me gusta” y los casi 200 comentarios que recibió en Instagram, algunos amigos y colegas famosos lo felicitaron por su encuentro con Depp. “Qué lindo Fran. Me da tanta felicidad por vos. Te merecés vivir cosas lindas. Te quiero!”, le dijo Nicolás Vázquez. “Qué lindísimo Fran, te merecés esto y mucho más”, agregó Mery del Cerro. En tanto, Darío Turovelzky, CEO de Telefe y Chilevisión, sumó: “Maravilloso y mágico momento, Fran querido!”.

Ramiro “Toti” Spangenberg, uno de los protagonistas de Margarita, se mostró incrédulo: “Noo, ¡tremendo!”, mientras que la actriz Mora Peretti, hija de Diego Peretti, comentó: “Felicitaciones amigo, no lo puedo creer”.

Qué hizo Johnny Depp durante su estadía en Buenos Aires

Johnny Depp en el Teatro Colón

Después de casi dos semanas en Punta del Este junto a Rodríguez y Lozano, Depp se trasladó a la Argentina y se instaló en la casa que la pareja comparte en San Isidro. Durante su estadía en el país, la estrella de Hollywood grabó algunas canciones en La Roca Power Studio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 30.000 seguidores, el empresario publicó una imagen en la que se los ve a los dos con el mismo tatuaje. “Yo tengo un arma”, dice la frase que la famosa tatuadora, modelo y jugadora de voley Nat Cekauskas inmortalizó en el antebrazo de ambos haciendo referencia a “un arma creativa” por el mundo de la música que comparten.

Además, el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate recorrió el taller de Juan Carlos Pallarols, el platero de renombre internacional reconocido por haber confeccionado los bastones de mando de varios presidentes argentinos.

Pero la actividad que más revuelo generó fue cuando el actor visitó por sorpresa el icónico Teatro Colón. La noticia se viralizó en las redes sociales a raíz de las imágenes que publicaron los artistas y músicos presentes en el lugar, que se estaban preparando para la primera función de Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico. “Tuvo la gentileza de saludarnos a todos, le contaron un poco del show, que justamente tiene un gran instrumental de Piratas del Caribe, que es llevada adelante por la Orquesta Sinfónica del Colón. Estaba agradecido por todo eso y muy conmovido por la belleza del teatro”, relató a LA NACIÓN Joaquín Catarineu, uno de los integrantes del elenco de la mencionada obra.

