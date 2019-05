Fredy Villarreal, sobre su separación: "Nos tomamos un tiempo, veremos qué pasa"

Freddy Villarreal, junto a su mujer tiempo atrás

8 de mayo de 2019

Cumplió 50 años y los celebró con una gran fiesta, en la que brindó con su familia y amigos de toda la vida, en su casa de Nordelta. Se divirtió y bailó y se rió lo más que pudo. Es que Fredy Villarreal tiene muchos motivos para celebrar. Pero no todo es color de rosa, porque ese mismo día anunció que se había separado de su pareja, la psicóloga Paula Ulla. Aunque no está dicha la última palabra. "No estoy separado, simplemente estamos en un impasse; nos tomamos un tiempo para pensar y reflexionar sobre nuestra relación. No hay una sentencia de separación ni nada que se le parezca. No se decretó nada. No hay otro misterio", explicó el actor y humorista a LA NACION.

-¿Es verdad que uno de los motivos de este distanciamiento es el casamiento?

-Sé que se dijo que le iba a proponer casamiento cuando fuéramos viejitos pero es una cita que tergiversaron. Nunca hubo un plan de casamiento con Paula; podíamos casarme mañana o cuando fuéramos viejitos. Nuestra unión no dependía de un casamiento sino de nuestra propia felicidad, los dos juntos. Con Paula tenemos una hermosa relación y logramos ensamblar la familia, con su hija Micaela y con mis hijos Agustín y Jazmín (fruto de su relación con Carolina Oltra). Ahora nos tomamos un tiempo para pensar y veremos qué pasa.

-¿Cómo estás de salud? Hace poco contaste que te sacaron un tumor del intestino y que estuviste muy grave.

- Hace dos o tres años me sacaron un tumor, es verdad. Tuve una complicación en la operación y estuve treinta días internado en terapia intensiva. No se dijo mucho en los medios, pero estuve al borde de la muerte. Hoy estoy muy bien, gracias a Dios, disfruto de mis hijos, de mi trabajo y vivo la vida como cualquier persona que desea vivir con felicidad. No necesito cuidados especiales no tengo ningún inconveniente de salud.

-¿Qué proyectos de trabajo hay para este año?

- Estamos preparando un proyecto de un programa de humor para Telefe y, además, estoy muy entusiasmado con una comedia dramática que escribimos con un amigo. Es una película que quizá se produzca y espero que dirija un director que admiro mucho, es amigo y ha hecho un éxito recientemente. El cine es mi nuevo objetivo o pista de aterrizaje para escribirlo, dirigirlo o actuarlo. Me encanta. Sigo con el teatro (con funciones de Locos por Luisa, en gira) y con algunas participaciones en ShowMatch, en el caso de que quieran seguir rememorando los 30 años, porque les fue muy bien con el especial y quieren hacer otros.