Regreso inesperado: Lindsay Lohan volverá a actuar y lo hará en una comedia romántica de Netflix

Sorpresa. Tras varios años de ausencia, Lindsay Lohan regresará a la actuación. Así lo anunció a través de sus redes sociales Netflix, que prepara una comedia romántica navideña con la actriz. “Nuestra adorada Lindsay Lohan protagonizará una comedia romántica sobre una consentida heredera, recién comprometida, que pierde la memoria luego de tener un accidente esquiando”, se puede leer en la cuenta oficial la plataforma junto a una foto de la intérprete de 34 años.

La película -hasta el momento sin título- es una nueva apuesta de la compañía de streaming por producciones de esta temática como Jingle Jangle: una mágica Navidad (2020), Las crónicas de Navidad (2018), la trilogía de Un príncipe de Navidad (2017, 2018 y 2019) e Intercambio de princesas (2018), esta última inspirada en el film protagonizado por Lohan Juego de gemelas (2018).

Tal como adelantó la plataforma en el anuncio, la neoyorquina se pondrá en la piel de una joven adinerada, heredera de un conglomerado hotelero, que sufre amnesia tras el mencionado accidente y se encuentra, en los días previos a la festividad, bajo el cuidado de un hombre apuesto, que es propietario y administrador de un complejo de cabañas y tiene una hija pequeña. Hasta el momento, no fueron anunciados los demás integrantes del elenco.

Actriz infantil, Lohan alcanzó la fama con tan solo 11 años al protagonizar el film Juegos de gemelas, cuyo elenco organizó un reencuentro virtual en julio pasado. El éxito de esta película la llevó a encabezar diversas producciones de Disney como Un viernes de locos (2003), Confesiones de una típica adolescente (2004) y Chicas Pesadas (2005). En 2019, durante un diálogo con Entertainment Tonight, la actriz expresó su deseo de participar en una secuela de esta última. “Todo el elenco tiene ganas de hacerla, pero debemos estar seguro que estaremos todos”, dijo en aquella oportunidad, antes de compartir cómo imaginaba el presente de su personaje, Cady Heron: “Ella debe estar en África con sus gorilas y animales”. Al año siguiente, su compañera de reparto Rachel McAdams se sumó al pedido: “¡Sería muy divertido interpretar nuevamente a Regina George y saber qué fue de su vida!”.

Rachel McAdams y Linday Lohan en Chicas pesadas

Lejos de Hollywood

Tras años de ser perseguida por los fotógrafos y de figurar en las portadas de los tabloides debido a sus problemas personales -que durante un período desalentaron a las empresas aseguradoras a respaldarla, por sus ausencias crónicas de los sets de grabación, volviéndola virtualmente incontratable-, incluidos cinco ingresos a clínicas de rehabilitación por adicciones, Lohan se distanció progresivamente de la actuación a partir del comienzo de la década anterior. Su alejamiento de Hollywood la llevó a mudarse fuera de los Estados Unidos, principalmente se instaló en Europa y en Dubai. Desde entonces figuró en escasos proyectos, entre ellos el film independiente de Paul Schrader The Canyons (2013), la producción londinense de la obra teatral de David Mamet Speed the Plow (2014) y un rol recurrente en la comedia televisiva británica Sick Note (2018). En 2019 protagonizó un reality de MTV titulado Lindsay Lohan’s Beach Club e integró el jurado de la versión australiana del concurso The Masked Singer, del que eventualmente fue despedida.

Lohan en The Canyons (2013) Archivo

Sin embargo, hacia fines de 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en pausa al planeta, la actriz le confesó a los presentadores de CNN Anderson Cooper y Andy Cohen que quería “regresar a los Estados Unidos y volver a actuar en cámara” y así “recuperar la vida para la que trabajó tanto y compartirla con su familia y con la audiencia”. Y ahora tendrá esa oportunidad. La producción de Netflix comenzará a rodarse recién en noviembre próximo, por lo que los fans de Lohan deberán esperar al menos hasta la Navidad de 2022 para presenciar su regreso cinematográfico en la película que dirigirá Janeen Damian y que escribirá junto a su esposo Michael Damian, y los guionistas Jeff Bonnett y Ron Oliver.

