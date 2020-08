"Fue un desastre": así fueron los primeros castings de los famosos

Danna Paola recordó cómo fue su casting para ingresar a la serie de Netflix Elite Crédito: Gentileza Netflix

Los castings o audiciones son algo habitual para los actores, humoristas o presentadores de televisión, especialmente cuando empiezan en el oficio y apenas son conocidos. Tienen que dejar atrás la vergüenza para ponerse delante de una cámara y dar lo mejor de sí mismos. Y aunque a veces las cosas no tienen por qué salir del todo bien, todos acaban triunfando.

Hugh Jackman

Han pasado 20 años desde que Hugh Jackman se puso por primera vez en la piel de Wolverine, su personaje más icónico. Durante una reciente entrevista en el programa The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, el actor reveló que su audición duró solo unos 20 segundos, por lo que pensó que no conseguiría el papel. El intérprete australiano no pudo evitar reírse de las imágenes que recuperó para él el presentador, donde se le ve intentando actuar con un acento americano.

Lea Michele

"Mi primera audición fue un desastre", opinó Lea Michele sobre sus pruebas para interpretar a Rachel Berry en la serie musical Glee. Tuvo un accidente de coche justo antes de presentarse ante los directos de casting, a la entrada de los estudios Fox. Abandonó su automóvil, corrió por el estacionamiento de la compañía y entró en la sala con cristales del coche aún en el pelo. Le ofrecieron hacer la audición otro día, pero ella se negó.

Miley Cyrus

Miles de niñas se presentaron para el papel de Hannah Montana, que finalmente fue interpretado por Miley Cyrus. Fue su admiración por Hilary Duff, que entonces protagonizaba la serie Lizzie McGuire, lo que le empujó a ir a Los Ángeles (California, EE UU) e intentar hacer una prueba para Disney. Con once años, la compañía le ofreció participar en el casting de la mejor amiga de la protagonista de una futura producción. A medida que avanzaron las fases, Miley consiguió ser una de las candidatas para interpretar a Hannah Montana, hizo pruebas con su propio padre, Billy Ray Cyrus, y en una ocasión se puso una camiseta en la que se podía leer: "Debería tener mi propio show de televisión".

Danna Paola

Aunque algo dormida, como reconoció la cantante mexicana, Danna Paola bordó la audición para la serie de Netflix Élite, donde interpreta a Lucrecia desde 2018."Había algo dentro de mí que me hizo un match [conexión] instantáneo al darle por primera vez voz a Lu", explicó la actriz sobre la escena que interpretó ante cámara, una de sus favoritas de la primera temporada.

Emilia Clarke

El personaje de Emilia Clarke en la serie Game Of Thrones, Daenerys Targaryen fue uno de los más queridos por el público. Antes de aquel éxito solo era una actriz desconocida dentro del mundo del entretenimiento. Tras mostrar el episodio piloto a los ejecutivos de HBO, el jefe de la cadena solicitó una reunión con Clarke para cerciorarse de que era la adecuada para el papel. "El teatro de HBO, que es enorme e impresionante, estaba vacío a excepción de nosotros y el presidente de HBO. Estábamos sonriendo. Él no. Era posiblemente la audición menos receptiva que haya presenciado nunca", contaron David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie, durante la gala de los Britannia Awards de 2018. Para relajar el ambiente pidieron a la intérprete bailar y Clarke comenzó a hacer el paso del robot, lo que hizo reír al ejecutivo.

Rachel McAdams

El director de la película Diario de una pasión, Nick Cassavetes, solo conocía a Rachel McAdams de la comedia adolescente Chicas pesadas, que la actriz rodó con Lindsay Lohan. Cuando McAdams se presentó a la audición para el papel de la compañera sentimental de Ryan Gosling tenía 25 años. Interpretó una de las escenas más dramáticas del largometraje y todos en la sala quedaron impresionados. Lo que vino después fue un rodaje complicado entre los dos actores principales, una relación de amor y odio que acabó en un noviazgo.