Gabriela Giatanassio, de Gran Hermano: su vida en Buenos Aires, sus años como estudiante de Medicina en la UBA y el gran sueño de ser modelo

Hace poco más de siete años, cuando Gabriela Giatanassio llegó a nuestro país desde su Brasil natal, lo hizo para estudiar medicina y cumplir un sueño familiar. Pero, en realidad, desde niña ella sueña con ser modelo y trabajar en los medios. Y Gran Hermano, el exitoso reality de Telefe, fue la forma que encontró de hacerlo. Aunque en un principio no fue una de las elegidas, si tuvo la oportunidad de entrar en febrero, junto a otros siete participantes. La experiencia duró tres meses y el pasado domingo quedó eliminada por ser la que menos votos positivos recibió. Sin embargo, ella está feliz y agradecida.

En una charla con LA NACION, Gabriela habló sobre la decisión de dejar su ciudad, Torres, para mudarse a Buenos Aires, contó cómo se sintió en la casa cuando la acusaron de tramposa y habló de los posibles finalistas.

-¿Cuál fue tu motivación para entrar a Gran Hermano?

-Estudio medicina en la Universidad de Buenos Aires desde que vine a la Argentina, hace siete años y medio. Y es una carrera muy pesada, a la que hay que ponerle mucha dedicación. A veces no puedo salir con mis amigos los fines de semana porque tengo que estudiar. Y desde muy chiquita mi sueño fue ser modelo. Mi ciudad, Torres, en el sur de Brasil, es muy chiquita, y para participar de concursos de modelos tenía que ir a la capital y hacer fotos y todo era un gasto que a mi papá no le parecía necesario porque ese camino no me iba a llevar a ningún lado.

–Y fuiste dejando tu sueño de lado...

–Sí, fui dejando mi sueño de lado y elegí una carrera que para mi papá era importante porque podía depender de mí y no de los demás. Entiendo que mi papá es una persona de otra época. Cuando vine a Buenos Aires me pasaron el contacto de un manager, pero ya no me sentía capaz de poder hacerlo sola porque necesitaba dedicarme a la facultad. Un día estaba en mi casa mirando realities y me dieron muchas ganas de participar en uno. Me fijé si estaba abierta la inscripción para alguno y apareció la publicidad de Gran Hermano. Ni lo pensé (risas), hice un video a la madrugada y me llamaron.

Gabriela, tras abandonar la casa e ingresar al estudio Gentileza TELEFE

-Entonces estás cumpliendo tu sueño porque el de ser médica es más familiar que propio…

-Si. Me encanta la medicina y voy a terminar la carrera, aunque no creo que vaya a la facultad este año. Me queda un año y medio para terminar la carrera, pero ya que estoy en el medio quiero aprovechar y darlo todo.

-¿Vas a seguir alguna especialidad?

-Soy una chica muy artística y muy perfeccionista. Dentro de la medicina creo que podría expresar mi arte en cirugía plástica. Pero son como seis años más. Esa es mi duda.

-¿Viniste a Buenos Aires para estudiar o hubo otras razones?

-Para estudiar en la UBA. A los 18 años salí de mi pueblo y fui a vivir a la capital de la provincia, Porto Alegre. En Brasil es muy difícil ingresar a la facultad porque es por cupos, hasta en las privadas. Estudié dos años para ingresar, no pude y volví a mi ciudad. Podía estudiar en Santo Tomé o en Buenos Aires y después de deliberar decidimos que fuera Buenos Aires porque mi papá tiene un cliente en Mercedes [tiene una fábrica de muebles en Torres] y sus hijas viven en Buenos Aires, así que me mudé con ellas. No sabía hablar ni una palabra de castellano.

"Estoy soltera", reconoce Gabriela Telefé

-Y en siete años hablás con menos acento que Anamá Ferreira...

-Eso me dicen muchos (risas). Me encanta estar en Buenos Aires, me enamoré de esta ciudad y pongo muchas ganas. Aprendí a hablar en la calle. Me fue muy fácil adaptarme porque soy curiosa y muy libre. Amo a los argentinos, como son, como piensan; me siento muy identificada. Siento que nací para estar acá.

-¿Y acá también te enamoraste?

-Estuve de novia con un argentino, pero nos separamos hace tiempo. Estoy soltera.

-¿Trabajabas además de estudiar?

-Daba clases de Anatomía en la UBA, pero como no pagan mucho, mi papá me ayudaba.

-¿Qué extrañás de tu pueblo?

-A mi familia, aunque hacemos muchas videollamadas. Pero ahora nació mi sobrinito y es difícil perderme su crecimiento.

Así quedó eliminada Gabriela

-¿Qué fue lo que más te costó dentro de la casa?

-Creo que la convivencia, porque estoy acostumbrada a vivir sola. Por ejemplo, tenés que despertarte con muchas personas alrededor y yo necesito mi silencio, mi momento, mi tranquilidad.

-¿Y lo que más disfrutaste?

-Todo me hacía muy feliz, los bailes, las amistades, compartir tiempo con gente distinta.

-Fuiste la que menos votos positivos recibiste, ¿esperabas irte el pasado domingo?

-Creo mucho en el universo y sus tiempos. Trato de ver el día a día y no a largo plazo. A donde llegara iba a ser el tiempo correcto para mí. Y me siento ganadora por haber llegado hasta acá.

-Ya estás afuera, ¿hay algo que te sorprenda porque en la casa pensabas algo distinto a lo que ves ahora?

-Es cierto, desde adentro pensás una cosa y cuando salís ves otra. Me sorprendió que el tridente sea tan popular afuera porque en la casa son muy cerrados. Y de Chiara tenía una visión desde afuera, antes de entrar, porque la veía muy peleadora, y cuando entré y la conocí me pareció un encanto de persona.

-¿Quién te gustaría que gane?

-Tengo un dilema porque quiero mucho a Ulises y es mi favorito. Pero también me gustaría que gane una mujer, por ejemplo Selva, porque es divertida y una jugadora fuerte. Es una persona genuina a pesar de su intensidad (risas). Y Lulu también me parece una mujer muy fuerte. Tengo el corazón dividido (risas).

-Hiciste trampa para ganar una moto en la casa, ¿cómo te sentiste cuando te descubrieron?

–En el momento, ni Ulises ni yo dimensionamos lo que hicimos. Nos ganaron las ganas de ganar y pasar a la final, pero no tuvimos malas intenciones con nadie. Y después me arrepentí, pedí perdón a la casa, a Gran Hermano y a Tato también. Creo que pedir perdón fue importante y saber que no volvería a hacerlo. Fue sin pensar.