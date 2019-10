Gastón Pauls superó su adicción y ahora predica a Dios

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Gastón Pauls dejó la televisión y los sets de grabación. El actor de 47 años, conocido por numerosos papeles en las tiras más exitosas, cambió su vida. Se alejó de las drogas y encontró su llamado espiritual.

"Me acerqué a Dios cuando sentí que quería dejar atrás mis adicciones", contó en una entrevista a la portada de la revista Pronto. Desde hace varios meses, Pauls se dedica a recorrer el país dando charlas en las que cuenta en primera persona cómo fue su lucha.

"Hablar es parte de mi recuperación. Di charlas para más de 60 mil personas en Argentina. En Colombia un día me paré en un escenario y hablé frente a 200 mil personas. Fue una locura. En España hablé para otras 50 mil", contó el actor.

Pauls tiene un hombre a quién agradecerle: el pastor evangélico Luis Palau. "Verlo predicar en el Monumento de los Españoles fue realmente impactante. Yo no tenía ningún tipo de acercamiento religioso evangélico, pero me conmovió la esperanza y la hermandad que había", dijo.

Sin embargo, el actor dijo que no se convirtió a la religión evangélica. "La gente tiene la necesidad de etiquetar y yo no me sujeto a ninguna etiqueta. Tengo una relación con Dios hace doce años pero no voy a ninguna iglesia en particular", explicó.

Además, Pauls contó cómo fue su lucha contra las drogas. "Hablo de mi recuperación en presente porque es una lucha día a día. No hay un alta y uno nunca se recupera definitivamente", relató y dijo que sigue asistiendo a un grupo anónimo de recuperación. "Voy porque me hace bien. Ahora cuando me miro al espejo, me gusto. Estoy contento con la imagen que me devuelve".