Gerardo Sofovich: el recuerdo de su hijo Gustavo y la última charla que tuvo con él

A siete años de la muerte de Gerardo Sofovich, su hijo Gustavo reconoció que aún lo extraña pero que elije recordarlo con alegría. El empresario y productor reconoció que a veces le pasan cosas que le hacen acordar a su padre y que, después de muchos años, finalmente logró construir un hogar en el departamento que era de él .

“Estos años se me pasaron volando”, le confesó a Susana Roccasalvo durante una entrevista en Implacables, por El Nueve. “Cada vez lo extraño más. Yo creo que, pobrecito, todavía debe estar sobrevolando su angelito alrededor mío, porque cada día lo extraño más”, añadió.

El 8 de marzo de 2015, tras la muerte de Gerardo Sofovich, Gustavo cumplió uno de los últimos deseos de su padre y se mudó al departamento en el que vivió el famoso productor hasta sus últimos días. “Yo viví en lugares enormes, muy grandes, pero nunca viví en un hogar. Me quedé en el departamento de Gerardo para acompañar a Willy, el gatito, porque Gerardo quería que ese gatito muriera en su departamento. Pasaron los días, los meses, los años... Y hoy ese lugar es mi hogar. Vivo en un hogar, es mi hogar. Disfruto cada lugar de ese departamento”

“No lo siento a él adentro”, aseguró cuando la periodista le consultó si notaba la presencia de su papá en los ambientes. ”A veces siento déjà vu con cosas que me pasan, que le pasaban a Gerardo: cuando hay una mala noticia por teléfono, cuando hay alguna picardía que se comía Gerardo y hoy me como yo... Supongo que las cosas lindas también me están pasando”, reflexionó. “Yo siempre digo: ‘Estoy viviendo hoy lo que me toca vivir’. Quizá, antes viví otras cosas, y hoy me toca vivir esto, por suerte. Repito: me quedé porque es un hogar, si no, me hubiera ido”.

Con el correr de los años, Gustavo fue ordenando la casa para hacerla más suya. Sin embargo, todavía hay cosas de su padre que no logra dejar ir. “Me queda vaciar los cajones, que no los puedo terminar de vaciar, pero lo demás, no hay nada. Cuando murió regalé toda la ropa y de a poco fui sacándome todo”, aseguró. “Los cajones... siempre le digo a Esther: ‘Vení, ayudame’, y cuando llega le digo: ‘Vamos para otro lado’. No lo puedo hacer. ¡Las cosas que debe haber en los muebles! Hay un par que, directamente, no los abro”, agregó y reconoció no saber la razón por la cual no puede abrir los cajones.

Por último, el productor manifestó que elije recordar a su papá con felicidad. “No hay que llorar, hay que recordar a la gente con alegría”, expresó. “Yo no estoy para llorar. Primero, no quiero llorar a nadie en mi vida, me tomo todo con alegría, vivo de esta forma., así que llorarlo no, al contrario. Aparte, yo tengo una ventaja, porque trabajo en televisión y mi viejo tiene más de cincuenta años de televisión, por eso, cuando tengo ganas de ver a papá, lo busco y lo miro”.

Gerardo y Gustavo Sofovich Archivo

Hace unos años, durante una visita a PH: Podemos Hablar, Gustavo habló sobre los últimos días que compartió con su padre. “Al final, papá sabía que se estaba yendo, me lo dijo una noche. Yo pensaba que quedaban un par de años, pero quedaban siete días, él lo sabía”. En ese momento, padre e hijo viajaron juntos a Punta del Este, y fue allí a donde tuvieron una charla que Gustavo no olvidará jamás. “Las internaciones cada vez eran más cercanas, pero no pensé que en siete días se iba a ir. Tengo muy presentes las últimas charlas. Me dijo: ‘te veo bien a vos, tuve todo en la vida y no quiero tener dolor y no quiero dar lástima’”, recordó. “Al otro día nos tomamos un avión a Buenos Aires y a los siete días se fue. No me quedó nada que decirle. El 8 de marzo me guiñó el ojo, me sonrió y a la media hora se fue”, culminó.