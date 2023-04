Gesto solidario: Brad Pitt dejó que su vecino de 105 años viviera en su finca de 40 millones en Los Ángeles

escuchar

En 1994, Brad Pitt compró una mansión a la actriz Cassandra Peterson. El actor conservó la casa durante tres décadas y finalmente se deshizo del inmueble el pasado mes de marzo. Treinta años después de aquella compra, su antigua propietaria reveló algunos secretos del inmueble.

El actor adquirió entonces la propiedad por un valor de 1,7 millones y la vendió por 40 . A lo largo de los años, le hizo varias renovaciones e incluso compró varios lotes cercanos para instalar servicios como una pileta y una pista de patinaje. Se trata de la mansión de Hollywood Hills donde la estrella y su ex, Angelina Jolie, criaron a sus seis hijos.

En una entrevista con la revista People, Peterson recordó el momento en que vendió la casa a Pitt y contó cómo el actor terminó acogiendo a un inesperado inquilino en la propiedad. “Creo que había como 22 casas que estaban contiguas al borde de la suya y cada vez que se ponían a la venta, él compraba una”, explicó la actriz, mejor conocida como Elvira. Uno de estos lotes pertenecía a un hombre de unos 90 años, con quien el ganador del Oscar hizo un trato por el que le permitiría quedarse en su casa hasta el momento de su muerte.

“Fue muy amable con él. Su esposa falleció y el hombre, John, vivía allí. Sé que Brad le permitió vivir allí sin pagar nada hasta que muriese”, reveló Peterson. El arreglo se prolongó un poco más de lo esperado, señala: “Fue un poco divertido porque John vivió hasta los 105 años”, comentó.

La actriz bromeó diciendo que el hombre “simplemente siguió viviendo para siempre”. Y añadió: “Me imagino que Brad estaba obrando bien, permitiéndole que pudiese vivir allí hasta que muriese, lo que podría ser en cualquier momento”.

Brad Pitt vivió en la propiedad junto a Angelina Jolie y allí criaron a sus seis hijos

Después de venderle su propiedad, Elvira se convirtió en vecina de Pitt al adquirir una casa cercana. En cuanto a su trato como vecinos, la intérprete dijo que el intérprete ha sido “siempre amable y dulce”.

La cercanía física que los unía permitió a Peterson estar al tanto de algunas de las rutinas del actor, e incluso en una ocasión pudo ver cómo él se preparaba para su papel en El club de la pelea, película de 1999. “ Pasé por el garaje de Brad y él estaba allí vestido solo con pantalones de jogging. Llevaba guantes de boxeo y estaba golpeando una bolsa de box. Juro que casi me desmayo. Recuerdo que me dijo: ‘¿cómo estás?’ y yo no podía ni hablar. Me puse roja. Sentí que me desmayaba. Es asombrosamente guapo y agradable ”, confesó Elvira.

Peterson también señaló que, al momento de vender su casa al actor, le advirtió que sucedían “muchas cosas extrañas” en el inmueble. “Él estaba muy emocionado por eso. Pensó que eso era realmente genial. Le expliqué que no solo ocurrían cosas raras como la aparición de sombras o ruidos extraños, sino que había visto a gente caminando, a personas sentadas frente a la chimenea, y entrando en mi dormitorio”.

“Vimos a una persona flotando en el fondo de la pileta, cosas así”, dijo la actriz. “Sé que suena loco, pero no tengo alucinaciones, no estaba drogada y no pude explicar esas cosas”.

La situación parecía tan grave, según precisó, que llamó a un sacerdote para hacer un exorcismo en la vivienda. “Realmente estaba llegando al punto de decir: ¡No sé si puedo seguir viviendo acá!, pero le contamos a Brad todo sobre eso y le encantó”, dijo Peterson. “Quiero decir, no hay muchos compradores para quienes eso sería un punto a favor, pero él dijo: ‘Oh, eso es increíble’”. Además de apreciar los supuestos aspectos paranormales de la propiedad, dijo que el actor también amaba la arquitectura del inmueble.

Sin embargo, la mansión ya ha pasado a nuevas manos, mientras que la estrella de Hollywood respira nuevos aires. Pitt adquirió recientemente una nueva propiedad por 40 millones de dólares en la localidad de Carmel Highlands, California, la cual está ubicada sobre un acantilado, está cubierta por piedras, es de un solo piso y tiene un área de 300 metros cuadrados, explicó The Wall Street Journal. En la entrada hay un arco hecho de arenisca y rocas de la zona, y tiene ventanas arqueadas a través de las cuales se puede observar la costa californiana.

