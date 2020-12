Gillian Anderson se separó de Peter Morgan, el creador de The Crown

Gillian Anderson y Peter Morgan Crédito: shuttestock

Gillian Anderson volvió a la soltería. Tras cuatro años de relación con Peter Morgan, el creador de The Crown, la pareja se separó en buenos términos, según Daily Mail. El escritor y la actriz trabajaron juntos en la última temporada de la serie inspirada en la corona británica, en donde ella se puso en la piel de Margaret Tatcher.

En estos años de relación, la pareja -que era una de las más distinguidas del mundo del espectáculo británico- nunca compartió domicilio, pero sí se acompañó en los diferentes compromisos laborales, desde estrenos hasta premiaciones. Al parecer, sus abultadas agendas y la logística relacionada a los hijos de cada uno [fruto de sus relaciones anteriores] fueron parte de los motivos por los que Gillian y Peter decidieron separarse. Sin embargo, según fuentes cercanas a los involucrados que hablaron con el citado medio, continúan siendo buenos amigos.

En enero, la actriz había bromeado sobre el final de su relación amorosa, había dicho que se separarían si llegaban a vivir juntos. "No hay nada que nos encierre al vivir separados", dijo a Times y además insinuó que si se llegaban a separar del todo sería más sencillo por no tener que dividir las cosas de la casa. "Funciona tan bien como está, se siente tan especial cuando nos juntamos. Y cuando estoy con mis hijos, puedo estar completamente ahí para ellos. Empiezo a extrañar a la persona con la que quiero estar, lo cual es un sentimiento encantador. ¡Y es tan bueno para mí poder ver un par de pantalones tirados en el suelo en la casa de mi pareja y pasar por encima de ellos y no sentir que es mi trabajo hacer algo al respecto!", sumó.

Además de ser la cabeza detrás de la exitosa The Crown, Morgan fue nominado a los premios Oscar por el film La Reina, en 2006. En tanto, Gillian viene sumando logros desde el éxito de la serie Los expedientes secretos X. En el último tiempo volvió a la boca de todos al interpretar a Margaret Tatcher en The Crown, pero también se destacó tras protagonizar The Fall y Sex Education, dos ficciones con muy buenas críticas.

Proyectos e hijos

Morgan es padre de cinco hijos, fruto de su relación con Lila Schwarzenberg, con quien estuvo en pareja hasta 2014. Por su parte, Anderson es madre de Piper, a raíz de su matrimonio con Clyde Klotz, con quien estuvo casada entre 1994 y 1997, y también tuvo otros dos niños, Felix y Oscar, con Mark Griffiths, de quien se separó en 2012.

Mientras que Morgan se encuentra completando los guiones y preparándose para filmar la quinta temporada de The Crown, el próximo año con Imelda Staunton interpretando a la soberana; Anderson volverá a convertirse en la madre experta en sexo en la tercera temporada de Sex Education.

