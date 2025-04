La “atrevida” convocatoria de Gillian Anderson que vuelve a sorprender a sus seguidoras

El 1 de febrero de 2023, Gillian Anderson (Chicago, 56 años) hizo un llamamiento a través del medio británico The Guardian con el propósito de escuchar las fantasías sexuales de otras mujeres y recogerlas después en un libro, Want (editorial Deseo, 2024). Dos años más tarde, la intérprete ofreció de nuevo una invitación a todas las mujeres del mundo para que compartan con ella sus pensamientos sexuales y eróticos, y hacer así una segunda parte.

“Hace dos años les pedí que me escribieran, de forma anónima, sus fantasías sexuales para un libro. El proyecto le dio a miles de mujeres la libertad de hablar de sexo sin vergüenza y sin ser juzgadas , de verse reflejadas en las palabras de una extraña y en sus propios deseos, algunas de ellas por primera vez”. Así comienza la actriz un video publicado este miércoles en su cuenta de Instagram -donde acumula 3,4 millones de seguidores- en el que anuncia que Want era “solo el comienzo de una conversación mucho más grande”, y que va a publicar otro libro “con la esperanza de alcanzar a más mujeres” . El período de recepción de cartas estará abierto un mes, del 23 de abril al 23 de mayo.

Anderson quiere que la conversación sobre el sexo, la sexualidad y las fantasías eróticas femeninas continúe. Por ello, instó a todas aquellas mujeres que, por diversos motivos, no respondieron a su primer llamado, a que esta vez se sinceren con ella. “A lo mejor, sos una de esas mujeres que no pudieron terminar su carta la última vez. O a lo mejor pensaste que tu fantasía podría ser demasiado o no suficiente. O quizás ni siquiera hayas escuchado hablar del proyecto. Hasta ahora”, dice la actriz, que saltó a la fama como la agente Scully en Los expedientes secretos X y que recientemente fue una de las protagonistas de la serie Sex Education. “Hay millones de razones por las que podés dudar en escribirme, pero te invito a que te olvides de todas ellas y te recuerdo que mientras la vida real puede tener reglas y barreras, esto es la fantasía, y es tu fantasía, así que podés tener, literalmente, todo lo que quieras”. La intérprete concluye el video, donde habla directamente a cámara, con las siguientes palabras: “Contame, quiero escucharlo todo y nunca nadie sabrá quién sos”.

Want, un libro que se creó a partir de 1800 testimonios anónimos de mujeres , incluido el de la propia Anderson, “desbloqueó muchísimo para muchas”, según expresó la intérprete en sus redes sociales. “Pero queremos abrir las puertas de par en par con un nuevo libro, invitando a más mujeres, haciéndolo más internacional y aún más atrevido ”. Su llamamiento concluye así: “Sea como sea que hayas llegado a esto, y sea cual sea tu experiencia, quiero saber de vos y quiero escucharlo todo”. Y en el texto que acompaña la publicación indica cómo hacerlo: “Comparte tu fantasía en DearGillian.com”.

En la página web Dear Gillian, a través de la cual se pueden mandar las cartas anónimas con fantasías sexuales y eróticas, la intérprete agradece, en primer lugar, la confianza depositada en ella: “Gracias por confiar en mí, para cuidar de tu carta y para compartir tu fantasía”. Continúa su mensaje hablando sobre el primer libro y lo que supuso para ella: “ Want sacó a la luz conversaciones que previamente habían estado envueltas en la oscuridad, la vergüenza y el miedo . Me asombró la valentía, la honestidad, la ternura y, sobre todo, la cruda vulnerabilidad de las fantasías que compartieron las mujeres y la respuesta del público. Me sentí muy honrada de ser la guardiana de estas extraordinarias voces”.

Anderson es consciente de las dificultades y los miedos que entraña hablar sin tapujos y abiertamente, aunque sea de forma anónima, de las fantasías sexuales íntimas y personales. Por ello, añade en su mensaje un aliciente para animar a participar en el segundo volumen de Want: “Sé que escribir una fantasía y compartir información tan personal conmigo requiere tiempo y valentía. Para mantener tu anonimato, no podemos recompensar a ninguna de nuestras colaboradoras. Sin embargo, haré una donación benéfica de 500 libras por cada fantasía publicada en el libro, que se dividirá a partes iguales entre las organizaciones benéficas Women for Women y War Child para apoyar la importante labor que realizan en favor de las mujeres y los niños de todo el mundo. Mi editorial, Bloomsbury, donará la suma de 50.000 libras a Women for Women”. Y se despide con estas palabras: “Iniciamos una conversación, un movimiento, una comunidad y nos encantaría que te unieras a nosotros”.

La actriz, que interpreta a una terapeuta sexual en el éxito de Netflix Sex Education, confesó en 2023 en una entrevista promocional con la BBC que con Want quería demostrar que en las fantasías la mujer está a cargo, que puede decidir con quién, cuándo, dónde y cuánto. En el primer volumen, entre las fantasías que las mujeres aportaron -de las que solo detalla su identidad sexual, edad, ingresos y estado civil- destacan el testimonio de una que anhela el contacto físico y lamenta la pérdida de las relaciones sexuales, tras la muerte de su marido, y el de otra a la que no se le ocurre nada más erótico que imaginarse teniendo “sexo muy caliente, sensual y apasionado” con el cantante Harry Styles. “Hay mucha ternura y mujeres que realmente quieren ser vistas por lo que son y ser cuidadas, y también hay mucho romance en ello”, contaba Anderson.

Por ahora, su nuevo proyecto literario carece de título.

