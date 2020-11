Gimena Accardi dio detalles de su nueva relación con la China Suárez Crédito: Instagram

Eran íntimas amigas, pero en un momento, sus diferencias pudieron más y la distancia se hizo evidente. Sin embargo, en el último tiempo volvieron a seguirse y a dedicarse mensajes en las redes, aunque ninguna había dado detalles sobre cómo es hoy la relación que las une. Este sábado, en un vivo de Instagram y alentada por las preguntas de sus seguidores, Gimena Accardi rompió el silencio y volvió a hablar sobre su vínculo con la China Suárez.

Coincidieron en Casi Ángeles y se hicieron inseparables. Pero luego de un fuerte golpe en la vida de Accardi, la amistad se vio quebrantada. Ocurrió en 2017, luego de la inesperada muerte de Santiago, hermano de Nicolás Vázquez. Alertados porque Gimena había dejado de seguir a Suárez en las redes, seguidores y movileros comenzaron a insistirles para que expliquen qué era lo que había pasado. Harta de las preguntas, Accardi decidió hablar: había sentido su amiga no había estado presente en el momento en el que más la habían necesitado.

A mediados de octubre, Hugo, el padre de la actriz de Separadas, falleció por complicaciones en su salud, luego de haber contraído Coronavirus. Y la China fue una de las primeras en acercar sus condolencias: "Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas de que seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo", escribió en su cuenta de Twitter.

En ese momento, las dos ya habían vuelto a seguirse en las redes y Accardi, a propósito de la discusión mediática entre su pareja y Stefano de Gregorio, había explicado qué fue lo que la llevó a hablar sobre su distanciamiento con Suárez: "Lamentablemente esa fue la primera vez en mi vida que hice algo público, porque el rumor que se corría era peor de lo que realmente había pasado y no quería que la ensucien a la China con algo que era mentira. Lamenté hacerlo y le pedí disculpas a ella en su momento. Y la quiero mucho", escribió en la misma red social.

Este sábado, en un vivo de Instagram, Accardi volvió a referirse al tema. "Me están preguntando sobre la China. Con la China está todo súper bien, pero desde hace un montón", explicó. Y continuó: "Nos adoramos y nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo, pero después, en privado, hablamos mil veces, nos encontramos en miles de eventos, nos abrazamos".

"Hablamos sobre Rufina, le pregunto sobre los chicos. Ella me pregunta cosas a mí. Estoy en contacto, súper en contacto. Lo que pasa es que no lo hago público. No es que me saco una foto y la subo. Está todo súper bien. No pasa nada", aclaró.

