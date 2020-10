El actor de Casi Ángeles acusó a su excompañero de elenco de haber maltratado a Agustín Sierra y de ser "careta", por medio de una catarata de tuits que luego borró. Más tarde, Accardi intervino para defender a su pareja Crédito: Redes sociales

El jueves por la noche, Agustín "Cachete" Sierra compartió la gala de a tres en el Cantando 2020 junto a Rochi Igarzábal, su antigua compañera de Casi Ángeles. Pero el reencuentro generó inesperadas repercusiones después de que Stefano "Yeyo" de Gregorio, que también participaba de la ficción, reviviera una vieja pelea.

Sierra e Igarzábal recordaron las canciones de Casi Ángeles durante el certamen, pero además recibieron un video de sus excompañeros. Entre los actores que ofrecieron unas palabras apareció Nicolás Vázquez, quien expresó: "Espero que llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes".

Sin embargo, después de que Vázquez enviara su mensaje, "Yeyo" de Gregorio reaccionó a través de su cuenta de Twitter. "El 'vamos Cachete' del caretón ese lo fue todo. Mamá cómo les gusta el show", escribió el actor.

Sus declaraciones asombraron a los usuarios, que intentaron entender por qué se refería de esa manera a su excompañero de elenco. De Gregorio les explicó: "Banco su postura por el fanatismo y demás. Yo también fui muy feliz los cuatro años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda".

Poco después, lejos de dejar el tema atrás, continuó: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: 'Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado'. ¡Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey!".

Los dichos del actor provocaron todo tipo de comentarios en las redes, por lo que borró sus tuits y pidió disculpas: "Ya está gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar, no tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en privado".

Por su parte, al cierre de esta nota Vázquez no se pronunció al respecto, pero sí lo hizo su esposa, Gimena Accardi. "Sería ideal que además aclares que la frase fue: 'Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más' (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico", lo defendió la actriz.

"Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quien le gusta el show acá. De más está decir lo generoso que es Nicolás y cómo siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu único protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre", indicó Accardi, claramente ofendida. Para cerrar, escribió: "No voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos. Abrazo a tu familia".