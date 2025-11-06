Gimena Accardi publicó una sugerente foto con un hombre y despertó rumores de romance

En medio del viaje que emprendieron a principios de esta semana Nico Vázquez y Dai Fernández junto al resto del elenco de Rocky, el musical hacia los Estados Unidos, Gime Accardi desvió el foco de atención al anunciar un nuevo proyecto laboral. Sin embargo, eso no fue todo; y fue por más: publicó una sugerente foto con un hombre y despertó rumores de romance.

Gime Accardi sorprendió con una foto en medio del viaje de Dai Fernández y Nico Vázquez (Foto: Instagram/@gimeaccardi @dadyfernandez)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de cuatro millones de seguidores, la ex Casi Ángeles replicó una imagen que subió su amiga Agus Navarro en la que se la vio junto a un misterioso joven, agarrándole la cintura mientras ella ríe a carcajadas e intenta tapar con la mano izquierda el foco de la cámara.

Gime Accardi junto a un misterioso hombre (Foto: Captura Instagram/@gimeaccardi)

Como su acompañante lleva gorra y mira hacia abajo, muchos comenzaron a indagar en la fotografía para encontrar alguna pista reveladora, por ejemplo, sus tatuajes. Y esto ocurrió en A la tarde (América TV), donde debatieron del tema. “El hombre tiene oculta su identidad”, expresó Santiago Sposato, momento en que Luis Ventura lo interrumpió: “Pero tiene un tatuaje”.

“¿Por qué él la abraza? ¿Por qué ella se intenta tapar? ¿Por qué está con sonrisa de felicidad? ¿Por qué tantas cosas que nos llevan a pensar que esto podría ser algo más que un amigo?“, remarcó Sposato. Acto seguido, en el panel indicaron que la reacción de los protagonistas es porque alguien los fotografió sorpresivamente; sin embargo, Gimena no dudó en replicarla.

Por su parte, Karina Mazzocco insinuó que ante la confirmación de romance de Vázquez y Fernández, Accardi podría estar intentando comunicar algo. “Coincidentemente, es el viaje de Nico con su nuevo amor, una especie de luna de miel en Estados Unidos”, expresó la conductora. En ese momento, el resto de sus compañeros intentaron descifrar la postura de la mano de la actriz para tapar el lente de la cámara. “Yo veo un cuatro”, lanzó Carmela Bárbaro y la canción “Felices los 4″ de Maluma comenzó a sonar en el estudio.

Uno de los nombres que cobraron fuerza fue el de Agustín Franzoni, con quien Accardi ya había sido vinculada al oficializar su infidelidad a Nico Vázquez. “Todo surgió a raíz de unos TikToks que tengo bailando con ella. Fue un viaje que compartimos con Lizardo, con Sofi Morandi. Subí videos con todos. No hubo más que eso... Gime me parece lo más, es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas. De mi parte me parece hasta cómico, qué sé yo”, dijo en ese entonces el joven en diálogo con Puro Show (eltrece).

La imagen llegó después de que este miércoles, Gime Accardi compartiera una feliz noticia en las redes. “Es muy fuerte, no están listos”, expresó en una de las stories que subió. Minutos antes, publicó un guion anillado junto a dos resaltadores y una lapicera, los cuales solo dejaron ver que ella y Agus Navarro estaban detrás de la idea original. “Y se vinieron esas cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, agregó.

Gimena Accardi rompió el silencio en medio de la escapada de Nico Vázquez y Dai Fernández

En ese sentido, grabó un video en el que comentó: “No puedo contar todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto. Ay, qué calor... Nono, es que fuerte, fuerte. No están listos y creo que yo tampoco”.