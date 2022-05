Ginette Reynal, renovada, confesó: “Después de años de vegetarianismo, me amigué con la carne”

Después de años difíciles, Ginette Reynal está disfrutando de un gran presente profesional. Mientras disfruta de “haberse animado” a Sex, la exitosa obra de José María Muscari, la exmodelo contó qué la llevó a aceptar esa propuesta, habló de su situación sentimental y explicó además por qué después de tantos años de vegetarianismo, volvió a comer carne.

“Mi cuerpo dijo que sí antes que yo” , dijo Ginette Reynal cuando desde el panel de Nosotros a la mañana, por eltrece, le preguntaron cómo fue que decidió subirse a esta obra tan hot. “Yo me estaba yendo a España a exponer, porque pinto. Estaba muy tranquila, en otra conexión, más conmigo misma y cuando me llegó el mensaje de Muscari dije: ‘¡ay sí! Esto es lo que yo quiero’”, confesó.

Libre de prejuicios, la conductora reveló que ya había visto la obra antes de la pandemia y le había manifestado al productor sus ganas de ser parte. “La había visto en 2019, cuando la propuesta era todavía más fuerte y me había encantado. Cuando salí del Gorriti Art Center, lo llamé a Muscari y le dije: ‘José, quiero hacer Sex’. Siempre tuve la tendencia de ir hacia la libertad de cabeza. A medida que vas avanzando te vas encontrando con esos prejuicios que van coartando esa libertad”, relató.

Ginette Reynal y un presente muy pleno, libre de ataduras Tadeo Jones

Sin dudas, estos últimos meses fueron de grandes cambios para Reynal. Tras haberse contagiado de Covid-19, y de haber sido internada a raíz de una fuerte deshidratación, la actriz decidió dejar atrás sus años de vegetarianismoe.

“Me volví a amigar con la carne. Después de años de vegetarianismo, siempre pasaba por una obra y ese olorcito... Tuve Covid, me afectó la panza, adelgacé 10 kilos en 10 días, me deshidraté y terminé internada. Cuando empecé a ingerir alimentos de nuevo lo primero que tuve ganas de comer fue carne. Le pedí a mi hermana que me haga un bife con puré ”, expresó, entre risas, mientras enumeraba los menúes que más extrañaba: bife con puré, salchichas con puré y pastel de papas.

Ginette Reynal y su nueva gran pasión: la pintura Tadeo Jones

“Las cosas que te van pasando en la vida te van torneando. A mí me pasó de todo, mis adicciones, la muerte de mi marido, uno va sufriendo cambios y podés optar por meterte para adentro o cambiar e huir para adelante. Cuando veo una dificultad, no reculo ni me quedo muerta de miedo ”, agregó quién ha encontrado en la pintura un gran canal de expresión.

“La pintura es como el río por el que yo voy navegando, es lo que me sostiene en los momentos en que no estoy laburando en los medios. Es lo que me contiene. Ahora me voy de gira al norte y me llevo mi block, mis fibras y cuando estoy sola en la habitación, pinto”, señaló.

Por último, el periodista Ariel Wolman aprovechó la mención a Sex para meterse se metió en un terreno más personal y preguntar: “¿Te levanto la libido la obra?”. “La libido me la levantó el chip sexual, pasé a estar más exultante. Pero sí, Sex también me levantó la libido”, confesó entre risas, no sin antes aclarar que por el momento está sola.