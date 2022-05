Cameron Diaz recrea la escena del peinado con “gel” de Loco por Mary y causa furor en las redes

Pasaron más de 20 años del estreno de Loco por Mary, aquel hilarante film de los hermanos Farrelly que terminó de impulsar las carreras de Ben Stiller y Cameron Diaz. Esa en que los accidentes más escatológicos se sucedían casi uno detrás del otro y donde lo absurdo se apoderaba de una historia de amor entre dos excompañeros de colegio. La vida de ambos actores ha cambiado bastante: mientras que Stiller sigue trabajando en la industria, Diaz hace algún tiempo decidió retirarse de la actuación para convertirse en emprendedora y pasar tiempo con su hija. Sin embargo, los recuerdos prevalecen en la memoria popular y por eso, con motivo de promocionar su vino orgánico en lata, la actriz se animó a recrear una de las escenas más icónicas de la película de 1998: el famosos “gel” en el pelo.

Cameron Diaz recrea icónica escena de Loco por Mary

En el video que compartió Diaz, quien es creadora junto a Katherine Power de Avaline, un vino orgánico, se puede ver a un hombre que maneja y de fondo se escucha una voz que dice: “Oh, Dios mío, Terry, vamos a ir a comer a la casa de Cameron Diaz, ¿cómo me veo?”, el conductor contesta con cara de no estar convencido: “Bien”. En su casa, Cameron espera la llegada de sus amigos, cuando abre la puerta se encuentra con Terry acompañado del clon de Mary, un hombre con un vestido rojo, parecido al que usó ella en el film, y con el mismo peinado del jopo parado que tantas risas causó 20 años atrás. Acto seguido, aparece Cameron con el mismo vestido y peinado. Ambas “Marys” toman de las latas de Avaline. “Traer latas no fue la parte más extraña de nuestra cena”, escribió la emprendedora junto al video que subió a su cuenta de Instagram.

La publicación fue celebrada por los fans del film en las redes sociales. De esta manera, Diaz, de 49 años, le rindió homenaje no solo al film sino a una escena que fue resistida tanto por ella como por Stiller antes de ser rodada.

La historia detrás de la escena

Años atrás, para celebrar el aniversario del film, los hermanos Farelly contaron algunos detalles del rodaje a Variety. Además de revelar que el accidente de Stiller con la bragueta está inspirado en un hecho real, surgieron otras anécdotas. Una de ellas relacionada con la escena del gel. Al parecer, ese fragmento estuvo en duda durante un tiempo hasta que los realizadores tomaron la decisión de confiar en ese chiste. Los Farelly primero le preguntaron a Cameron si tenía algún problema con esa parte de la película [en la que confunde semen con gel y se lo aplica en su pelo para generar un efecto jopo] y, aunque al principio dijo que no, más tarde Díaz terminó mostrando su indecisión. Es que ella no sabía si rodar esa escena del film perjudicaría su ascendente carrera. Algo que, con el resultado puesto, se podría decir que no solo no pasó sino que la hizo aún más conocida y codiciada en la industria.

“Al principio tenía algunas preguntas ya que nunca sabés cómo va a ir algo antes de que esté hecho. Confié en Bobby y Peter [Farelly], porque obviamente son muy graciosos, y cuando vimos el lado visual del gag, me di cuenta de la razón que tenían”, dijo Cameron Diaz al citado medio.

En tanto, Stiller también se ha referido a la escena. “Mi gran problema con esa escena, que discutí con los hermanos Farrelly durante la filmación, era el hecho de que es imposible que el personaje no sintiera eso en su oreja. Intenté convencerlos de poner una pequeña historia en la que él, por algún motivo, había perdido la sensibilidad en su oreja debido a un golpe o algo”, contó el actor a The New York Times. Pero él también decidió confiar. “Ellos finalmente me dijeron que no importaba y que yo debía dejar de pensar en el asunto”, sumó. Y confesó que no sabía cómo iba a recibir el público la propuesta, no solo por ese fragmento sino por todo los demás también. “Recuerdo que pensaba que o iba a ser muy divertida, una buena película y diferente, o iba a ser la peor película”.

La nueva vida de Cameron

“Empecé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, así que ya pasaron más de 25 de eso. Es mucho tiempo. La forma en que lo veo es que he dado más de la mitad de mi vida al público”, expresó la actriz al empezar a despedirse de la actuación. Tiempo después llegó a oídos de todos su nuevo proyecto. La actriz decidió crear un vino orgánico, al que llamó Avaline. Su emprendimiento comenzó una tarde de 2018 en el patio trasero de su casa. Junto con su amiga y socia, Katherine Power, reflexionaron acerca de los productos que consumían y su composición, el vino entró en discusión y rápidamente coincidieron en que a ambas les interesaba tomar uno “limpio”.

Este cambio también estuvo relacionado con un nuevo momento en su vida privada: la actriz se casó con el músico Benjamin Madden en 2015 y decidió concentrarse en su familia. Fue madre de Raddix Madden, de dos años, a quien quiere mantener alejada de los medios.

“La maternidad y el matrimonio han sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Es tan importante. Probablemente de alguna manera esperé para poder hacer todas estas cosas, para no tener distracciones”, dijo en una entrevista al programa de radio Quarantined With Bruce, en 2021.