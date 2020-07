Gladys, la bomba tucumana, y una confesión inesperada: "Me puse un chip sexual"

La cantante habló de su debut en Cantando 2020 y de su intimidad Crédito: LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 13:49

Luego de su debut en Cantando 2020, Gladys, la bomba tucumana, pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y habló de su cruce con Karina, la princesita, en la pista. Tras confesar que ya no está más en pareja, la cantante de cumbia confesó que se puso un chip sexual para estar de buen humor.

Con un look súper canchero y jovial, la tucumana desfiló ante la mirada de las angelitas y tras llevarse varios elogios, explicó a qué se debe su nueva imagen. "Me pusieron un chip sexual, ¡me mandé esa, sí! Me lo puso un doctor en Tucumán para que esté de buen humor", lanzó, con picardía, inesperadamente.

Mientras confesó que ya no está en pareja con Sebastián, el joven con el que se mostró en "Bailando por un sueño", aclaró: "Teníamos una crisis de pareja irremediable así que se terminó. Se acabó el amor, la magia, la llama".

Tras su exitoso debut en el certamen de canto junto a su hijo Tyago, la cantante de la movida tropical hizo referencia a su cruce con la intérprete de "Corazón mentiroso" en la pista. "Si Karina es la princesita, ¿vos sos la reina?", disparó Ángel de Brito. "Yo soy "la bomba tucumana", ese apodo me lo puso un locutor de radio. Hasta ese momento era "Gladys Morena". Cuando llegué acá, este locutor dijo: 'Esta chica que llega de Tucumán es una bomba'. Y quedó", explicó Gladys, sin querer entrar en comparaciones ni peleas.

Mientras aseguró que le "hubiese gustado mucho estar en el jurado", opinó sobre la actuación de su colega en ese rol."Karina está muy bien. Ella tiene pico también, ya lo demostró en el 'Bailando'. Va al frente y tiene carácter". En cuanto al 7 que recibió como puntuación, expresó: "¿Bajini, no? Igual somos divinas las dos, nos regalamos muchas flores. En esta época de pandemia tenemos que cambiar, ser más buenitos", mientras se burlaba por su devolución cuando destacó el color de su voz con un término en inglés.

"No es fácil cantar cumbias. Yo estoy acá por mi hijo, quiero que todo el país conozca a este gran artista. Yo soy limitada, no existo a su lado. Él es artista, compone, me supera ampliamente", indicó ante la mirada atenta de Tyago Griffo.