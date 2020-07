Cantando 2020: el picante ida y vuelta entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Karina "La Princesita" Crédito: Captura de TV

La tercera noche de Cantando 2020 marcó el regreso a LaFlia de Gladys "La Bomba Tucumana", una de las participantes del "Bailando por un sueño" que más dio de qué hablar. En este nuevo certamen, la intérprete tropical cumple su sueño de ser acompañada por su hijo, Thyago Griffo.

"Estoy contento de cantar con ella. Es una oportunidad hermosa para nosotros, porque somos músicos y en este contexto no podemos tocar. Yo soy el más exigente de los dos", reveló el cantante. "Yo no soy muy exigente con él, soy como toda mamá. Cantar con mi hijo en televisión nunca lo habíamos hecho. Por eso me mata poder estar con él", sumó Gladys.

Cuando los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito, le preguntaron cómo se lleva con Karina "La Princesita" -que en este programa oficia como jurado-, expresó: "No nos conocíamos. Es una hermosa. Me gusta la gente joven que hace lo mismo que yo. Lía [Crucet] y yo cantamos cumbia y ella hace cumbia santafesina, romántica. Ella es una reina y yo soy Gladys. Para mí, la reina es Lía, después vengo yo, después Karina y luego el resto". Acto seguido, quiso demostrar que la aprecia como artista entonando uno de los hits de La Princesita: "Con la misma moneda".

La respuesta, de todos modos, no tardó en llegar: "Me encanta verla renovada, diciendo algo distinto a lo que decía antes sobre mí en el 'Bailando por un sueño', cuando me imitaba y decía que cantaba feo", contestó Karina, sonriente.

"Nunca dije que cantaras mal. Para mí cantás muy bien, me encanta tu voz y lo que hacés", devolvió La Bomba, con ansias de apaciguar las aguas. Pero no lo logró. "¿En qué te basás para posicionarte segunda?", quiso saber Karina. "En que tengo más trayectoria y en las ventas", respondió la intérprete de "La pollera amarilla". "Entonces, las jóvenes nunca vamos a medir más, porque empezamos después", cerró picante La Princesita.

Cuando le preguntaron a Nacha Guevara, también miembro del jurado, qué opinaba del ida y vuelta, sorprendió con su respuesta: "No puedo decir nada porque desde acá no veo ni escucho". Su queja tenía que ver con los cambios realizados en el estudio con respecto a las ubicaciones que tuvieron en las emisiones de lunes y martes. Luego, llegó el momento de que madre e hijo brindaran su versión de "Me vas a extrañar", de Damas Gratis.

Tras la interpretación, Nacha indicó: "Es un gusto verte de nuevo, Gladys. Tyago tiene una voz muy linda. No puedo ser objetiva porque hay una bola de sonido, hubo una mudanza y no se escucha bien. Voy a votar por la sintonía que les tengo". Su puntaje fue de 8.

Pepe Cibrián (10), en tanto, indicó: "Son dos bombas atómicas. Hay que escucharlos y venerar a la gente que tiene el oficio de Gladys. La charla previa fue un show aparte". Moria Casán, dueña del voto secreto en esta primera ronda, agregó: "Son la única pareja que está bien lookeada. Son artistas. La señora tiene taco gastado hasta en piso de tierra. Trascendió a golpes. Acá tenemos a la señora, a los 74 años. Hoy llegaste como si fuera tu primer día. Es la primera vez que siento amor de verdad, entrega y hambre de lucharle a la vida. Me encantan".

"Thyago tiene una voz que no solo es para cumbia, vas a sorprender cuando cantes una balada o algo más pop. Y Gladys tiene una voz muy sexy, cuando comienza las frases hace un ronquidito sexy que lo usa y le queda muy bien, pero han ido a su zona de confort", cerró Karina (7), en referencia a que eligieron cantar una cumbia.

Los participantes explicaron, entonces, que no fueron ellos los que eligieron el tema. "Gladys se tira mucho para abajo, cuando en realidad tiene mucho para dar". En total, consiguieron 25 puntos, una de las calificaciones más altas de esta primera ronda.