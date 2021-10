Gloria Carrá, a corazón abierto: “Tuve una relación muy difícil con mi mamá”

Esta semana, Jey Mammón recibió en su programa, Los Mammones, a Luciano Cáceres. Y, para sorpresa de los televidentes, en el segmento en el que el invitado canta junto al conductor, se sumó Amelia, la hija del actor y de la actriz Gloria Carrá. “Me emocionó ver a Amelia cantando con su papá. ¡La veo tan grande! Es tan linda y tan honesta... Es una persona muy hermosa, de verdad, no porque sea mi hija”, expresó este sábado la protagonista de La Banda del Golden Rocket.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina, Carrá explicó: “Amelia participó de una película. Está terminando sexto y ya pasa a primer año, y eligió un colegio especializado en arte. Eligió teatro. Va a ir para ese lado y también le gusta la música y canta relindo. Veremos qué hace, pero... ¡No se pueden escapar mis hijas!”.

Carrá, que también es madre de la actriz y cantante Ángela Torres, explicó cómo es su relación con su hija menor: “Amelia me enseña un montón y somos muy, muy compañeras. Hablamos mucho y de todo. Tiene un carácter muy lindo, por eso somos muy compinches y nos llevamos muy bien”.

“Con Ángela se adoran. Hace rato que Ange no vive en casa, entonces, arreglamos para vernos de vez en cuando y que se encuentren. Tienen una linda relación”, aseguró.

El tema de la maternidad sobrevoló toda la entrevista. Es que, más allá del rol que ejerce en la vida real, todos los martes se sube al escenario del Centro Cultural 25 de Mayo para protagonizar El recurso de amparo, dirigida por Javier Daulte. Se trata de la primera obra escrita por la actriz Laura Oliva, y recrea su propia historia personal. “Repasa su historia. Es el juicio a una madre. Es una obra hermosa. La verdad es que me sirvió mucho y me conmueve enormemente. El otro día leí un post en Instagram que me pareció muy interesante. Hablaba del día de la madre y decía que no todos tienen una madre de la que pueden subir una foto y decir ‘Mamita, te quiero’. Y es verdad. Mucha gente viene a ver la obra y se queda pensando en muchas cosas. No todos tuvimos la suerte de tener una madre que acompañe tus logros. Las relaciones son muy complejas” , indicó la actriz.

Y continuó: “El tema del instinto maternal sigue siendo tabú. En la obra hay distintas miradas sobre eso. También está presente la mirada de una doctora feminista que expone esto, se pregunta por qué a una madre se la juzga si es que elige a una pareja por sobre el hijo, por ejemplo. Hay muchas miradas. Mi personaje es el que juzga a su madre, porque su hermana murió a los 32 años y ella de chica las maltrataba. Y también está el testimonio de la madre y la mirada de los demás. Es muy fuerte, porque se basa en los vínculos, y sobre todo en uno muy cercano, el de madre e hija”.

“A mí me movilizó muchísimo la obra. Cuando Javier me convocó para la obra, la leí y en seguida le dije que sí, porque resonaba muchísimo con mi historia, también. Yo también vengo de una historia difícil y muy complicada. Para mí, todos los martes es un poco un duelo, pero a la vez es como una limpieza. Siento que exorcizo mucho, que dejo mucho en el escenario. Me sirve mucho transitarla”, reveló luego.

Dlugi le preguntó, entonces, si su sensación tenía que ver con el abuso que sufrió en su adolescencia y del que pudo hablar recién mucho tiempo después. “Nunca hablé con mi familia sobre el abuso del que fui víctima, pero no tiene que ver con eso. Tuve una relación muy difícil con mi mamá. Ella no estaba bien de la cabeza y en ese momento no se estilaba mucho hacer terapia; dependía mucho de la familia hacerlo o no. También había mucha ignorancia sobre eso, no se hablaba. Tuve una infancia bastante complicada en ese sentido ”, afirmó.

La actriz, que comenzó a trabajar desde niña, indicó que fue precisamente el hecho de pasar horas lejos de su hogar fue lo que la ayudó a transitar mejor la situación: “Trabajar desde chica me ayudó mucho para poder despegar, salir y tener ese aire necesario. Fue como parte de un juego”.

“Una madre es una madre... Uno acepta un montón de cosas. Ella murió hace varios años. Yo tenía vínculo con ella, la seguía viendo, venía a mi casa, se quedaba... Pero con una historia detrás muy fuerte”, explicó. Y sumó: “Por eso, para mí es muy hermoso hacer esta obra. No te imaginás las cosas que me pasaban en el escenario cuando ensayábamos... Empezaba a decir los textos que están hermosamente escritos por Laura y me tocaban de una manera tremenda, pero nunca sabía bien dónde. Por ahí, en una palabra me ponía a llorar. Mis compañeros sabían del proceso. Y ahora también me pasa: por ahí, entro muy tranquila a hacer la función y me conmueve, me quiebro”.

Una pareja histórica

Esta semana, también, Carrá y Germán Palacios sorprendieron a sus fans y los hicieron fantasear con el regreso de La Banda del Golden Rocket.

Carrá y Palacios fueron una de las parejas jóvenes de ficción más querida de los años noventa. Primero, coincidieron en Los otros y nosotros, el primer programa que retrató la vida de una familia ensamblada. Allí, ella personificaba a Carolina, la segunda hija del personaje de Rodolfo Bebán, y él a Rodrigo, el mayor de Silvia Montanari. Una vez que sus padres comenzaban a vivir juntos, ellos comenzaban su propio romance.

Volvieron a coincidir años después en La Banda del Golden Rocket , cuando Palacios se incorporó al éxito de Canal 13 como Pablo, el cuarto primo, que vivía una intensa historia de amor con Evelyn, el personaje de Carrá.

Esta semana, el actor subió a su cuenta de Instagram una imagen junto a su colega. “Con mi compañera histórica”, escribió. “Acabamos de filmar una película juntos”.

Ella devolvió la gentileza: “¡Que lindo volver a trabajar con vos Pala querido!”.

“Acabamos de filmar juntos. La película se llama El último hereje, él es el protagonista y yo hago una participación. Yo tenía 16 años cuando lo conocí a ‘El Pala’. Lo quiero mucho. Es muy lindo reencontrarse con un compañero con el que una compartió tanto. Fue una época hermosa, pero no tenía mucha conciencia de lo que pasaba. ¡Y era un montón lo que pasaba!”, expresó la actriz.