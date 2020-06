Glora Carrá volvió a hablar del abuso que sufrió a los 18 años: "Esas cosas no se archivan nunca" Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 15:41

Hace un tiempo, Gloria Carrá reveló que en su adolescencia sufrió un abuso sexual que la marcó para siempre. La actriz, que nunca quiso entrar en demasiados detalles ya que su abusador es una persona conocida, volvió a referirse a este hecho y lo que ello conlleva.

"Yo creo que esas cosas no se archivan nunca. Es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso, esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento", dijo en diálogo con el programa Agarrate Catalina , en La Once Diez/Radio de la Ciudad . "Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote", agregó.

En julio del 2019, en una entrevista exclusiva con LA NACION , la actriz se animó a hablar un poco más sobre lo que vivió en su juventud . "Lo hablé mucho en terapia. En algún momento lo diré. No tengo la necesidad ahora porque sé que se me vendrían muchas cosas que no quiero afrontar. Además, una, siendo una persona pública, tiene que estar dispuesta a responder a las preguntas de los medios", sostuvo en ese momento, en donde también confirmó que este hombre es una persona pública y que el abuso se dio en un ámbito laboral.

"Hay que estar muy armada para poder sostener esa situación de contar. De todos modos, muchísima gente sabe quién es porque a todos los que me preguntan se los digo. No lo digo públicamente, pero toda mi familia, todos mis amigos, todas las actrices que conozco saben quién es la persona", aseguró.

Gloria también se refirió a como se construye la vida después de haber pasado por ese infierno. "No se sale de eso, me parece. Uno lo libera y vive con eso, no permanentemente, pero es una cicatriz que queda", afirmó la actriz de SEX , quien también habló sobre cómo se relaciona con los hombres hoy en día. "En ningún momento aquello me afectó en el vínculo con mis parejas. Disfruté el hecho de estar en pareja. No tocó esa parte mía, por suerte".