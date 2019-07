Gloria Carrá contó que fue abusada por una persona del medio a los 18 años

La actriz aludió al traumático episodio que vivió en el programa PH: Podemos Hblar Fuente: Archivo - Crédito: Captura de TV

14 de julio de 2019 • 08:20

En diálogo con Andy Kusnetzoff en su programa nocturno de Telefe, PH: Podemos Hablar, Gloria Carrá contó que fue abusada por una persona del medio cuando tenía 18 años, y que le llevó mucho tiempo poder hablar del tema.

"Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona a la que se lo conté fue a mi hermana, y después a Luciano [Cáceres, su expareja], pero lo callé durante muchísimo tiempo", relató. En cuanto a ésto, Carrá puso la lupa en cómo se busca acelerar el proceso de las víctimas, cuando la realidad es mucho más compleja.

"A veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen '¿pero por qué habla ahora?', que una habla cuando puede, porque no es que a vos te suceden las cosas y en el momento ya podés hablar. A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, pero no lo podés decir", remarcó.

Por otro lado, la actriz y cantante aseveró que hoy lo puede contar, y que incluso puede decir quién es la persona, pero por fuera de las cámaras. "Es una persona conocida del medio, que creo que hoy sigue trabajando", contó, añadiendo que si no lo nombra en TV es porque no hizo formalmente la denuncia. "Hay que estar como armado en esos momentos para decir 'bueno, me pasó esto con tal persona', y que vengan a preguntarte. Qué se yo, no sé si estoy en un momento como para hacerlo", subrayó.

En cuanto a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, Carrá reveló que cuando su hija, Ángela Torres, se estaba preparando para grabar Simona con el actor, se le acercaron muchas personas para preguntarle si no tenía miedo. "La verdad es que no lo tenía", respondió. "Le creía a Calu [Rivero], por supuesto, confiaba en lo que ella decía, pero no pensaba en algo de tal magnitud. No pensaba que iba a hacer eso con una chica. Todo cobró después otra magnitud", concluyó la actriz de la obra Sex.

Recordemos que el mes pasado, cuando se enteró de la vuelta de Darthés al país, la artista que lidera la banda Coronados de Gloria fue muy contundente. "Me cansa un poco hablar de él, no sabía ni que había venido a la Argentina. Me da lo mismo lo que haga. Creo que tiene que estar preso", expresaba Carrá por entonces.